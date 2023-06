Stiže nagla promjena vremena, kiša i zahlađenje. Evo kakvo nas vrijeme čeka u subotu i nedjelju

Danas će vrijeme diljem Hrvatske ujutro biti pretežno sunčano, vruće i sparno. U drugom dijelu dana sa sjeverozapada jače naoblačenje, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s pljuskovima i grmljavinom, prognoziraju s DHMZ-a. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme s tučom. Slab i umjeren jugozapadni vjetar popodne će na kopnu naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, mjestimice s olujnim udarima.

Duž Jadrana će puhati slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, a u noći na subotu će na sjevernom i srednjem dijelu okrenuti na jaku buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 37 °C.

Uz obalu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak koji će u noći na sjevernom i srednjem Jadranu iznenada punom snagom okrenuti na jaku i olujnu buru.

A kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

U subotu prijepodne promjenjivo oblačno i hladnije uz jak do umjeren razvoj konvektivne naoblake, grmljavinu i pljuskove, a mjestimice su moguće obilne oborine, javlja meteorolog s N1.

U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, još do sredine dana mjestimice malo kiše, uglavnom u gorju. Poslijepodne postupno kidanje naoblake. Na Jadranu pretežno sunčano, no uz prolazno više oblaka lokalno uz pljuskove i grmljavinu. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 °C. Najviša dnevna od većinom od 26 do 31 °C, u gorju niža.

Poslijepodne razvedravanje sa zapada uz djelomice sunčano i vjetrovito vrijeme, puhat će sjeverac, na sjevernom i srednjem Jadranu bura, a na južnom jugoistočnjak. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 14 do 19, na Jadranu oko 22. Najviše dnevne temperature oko 24 u unutrašnjosti. Na Jadranu od 25 na sjevernom do 32 na krajnjem jugu.

U nedjelju pretežno sunčano uz promjenljivu naoblaku, više naoblake uz pokoji pljusak na krajnjem jugu. Na Jadranu će puhati bura u podvelebitskom primorju na udare jaka. Temperature zraka u manjem padu pa će noću biti oko 14 u unutrašnjosti, na Jadranu do 18, a najviše dnevne od 24 do 30. Novi prodor hladnog nestabilnog zraka očekujemo sredinom tjedna. Temperature mora su od 21 do 24, a UV indeks je visok i vrlo visok.