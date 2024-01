Stiže nagla promjena vremena: Olujno jugo i temperatura i do 16°C pa snijeg i debeli minusi!

U većini krajeva u utorak djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ponegdje u unutrašnjosti bit će lokalne magle i niskih oblaka. Navečer i u noći sa zapada porast naoblake, na Jadranu lokalno uz slabu kišu, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

Okreće na jugo

Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u drugom dijelu dana u okretanju na jugo. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 3 do 8, na moru od 9 do 14 °C.

Na snazi je i meteoalarm zbog jakih udara bure na velebitskom području, kao i duž cijele obale.

Temperaturni skok

Naime, bit će umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom na Jadranu i uz njega. Oborina će biti češća u drugom dijelu dana, a na širem riječkom području i obilna.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti se u noći i rano ujutro slaba kiša može smrzavati na hladnom tlu, ponajprije u gorskim i središnjim predjelima. Na kopnu će popodne zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak. Na moru će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar.

Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -4 do 1, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 5 do 10 °C. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na Jadranu od 12 do 16 °C.

Od petka snijeg i debeli minusi

Povremene kiše bit će osobito na Jadranu i predjelima uz njega, u četvrtak ponegdje obilnije uz grmljavinu. U petak uz jaki pad temperature kiša će u unutrašnjosti brzo prijeći u snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, pogotovo u gorju.

Foto: DHMZ

Susnježice i snijega može biti i na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, na moru i jugo, u petak će okrenuti na sjeveroistočnjak i sjeverozapadnjak, na Jadranu jaku i olujnu buru. Najprije južina i zatopljenje, a u petak zahladnjenje.