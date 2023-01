Stiže nagla promjena vremena! Upaljen meteoalarm, Hrvatske u crvenom: Očekuje se snijeg

Nakon kišnog dana jučer, u Hrvatskoj se danas očekuje promjenljivo oblačno s povremenom oborinom, vjerojatnijom u drugom dijelu dana. Padat će kiša, na Jadranu i uz njega obilna i praćena grmljavinom, a u Gorskom kotaru i mjestimice u Lici i snijeg, stoji u prognozi DHMZ-a.

Nestabilan hladan zrak s Atlantika i topao vlažan zrak sa Sredozemnog mora miješa se nad našim krajevima uzrokujući oblačno vrijeme s kišom i snijegom.

Navečer je i u nizinama na zapadu zemlje moguća susnježica. Puhat će južni i jugozapadni vjetar, u unutrašnjosti slab do umjeren, a na Jadranu i uz njega jak, lokalno i olujan.

Foto: DHMZ/CANVA

Popodne će prolazno biti i jugoistočnjaka na istoku zemlje, juga duž obale. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu između 6 i 11, u Gorskom kotaru od 1 do 5, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 11 do 16 °C.

U Hrvatskoj sutra

Na Jadranu i uz njega promjenljivo i pretežno oblačno s povremenom kišom, na moru i grmaljavinom, a u najvišim planinama i s malo snijega. U sjevernim predjelima unutrašnjosti kiša u noći i ujutro, a zatim sunčana razdoblja. Vjetar većinom jugozapadni i južni, u unutrašnjosti slab do umjeren, u gorju s jakim udarima, a na Jadranu jak i olujan.

Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, u Gorskome kotaru i niža, a na Jadranu od 6 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 °C, u gorju niža.

Na Jadranu i uz Jadran očekuju se obilne oborine, a sredinom tjedna jugo i oštro puhat će olujnom jačinom, uz plimu pad tlaka zraka i visoke valove moguće je lokalno plavljenje obala osobito na južnom Jadranu.

