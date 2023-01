Prognoza za vikend: U nedjelju osjetno niža temperatura, evo gdje bi sve mogao pasti snijeg

Ujutro umjereno oblačno, ponegdje s maglom i malo kiše u gorju, na jugu i istoku, a već prijepodne razvedravanje sa zapada i većinom sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu.

Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, mjestimice u prvom dijelu dana i jaka, poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu jugo.

Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, a na Jadranu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.

- U subotu ujutro na istoku Hrvatske većinom oblačno, ponegdje uz malo kiše. Već prijepodne postupno razvedravanje pa će sredinom dana i poslijepodne biti uglavnom suho i djelomice sunčano. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, a dnevna uglavnom oko 10 °C. Podjednaka dnevna temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, a jutarnja će biti niža. Bit će djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom - prognozira mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.



- Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, ujutro u Lici ponegdje s maglom. Ujutro će uz obalu puhati umjerena do jaka bura, tijekom dana sjeverozapadnjak, a navečer će okrenuti na jugo. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 1 °C, uz obalu između 4 i 8 °C, a dnevna od 7 do 9 °C, na moru između 12 i 14 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano. Ujutro, uz povećanu naoblaku mjestimice kiša, i to uglavnom prema otvorenome moru. Uz obalu će puhati umjerena bura, a prema otvorenome sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, uz obalu između 7 i 10 °C, a dnevna uglavnom od 10 do 14 °C.



Podjednaka temperatura zraka i na jugu Hrvatske, gdje će prijepodne, uz promjenjivu naoblaku, mjestimice biti kiše. Poslijepodne uglavnom suho i djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.



Slijede oblačniji dani, povremeno s oborinom



- U nedjelju postupno naobačenje, na zapadu mjestimice s kišom uz jačanje južine. Navečer, uz pad temperature zraka, u gorju mjestimice snijeg. U noći i u ponedjeljak prijepodne kiša posvuda, a ponegdje može biti i obilna. Osim u gorju, snijeg je moguć i u nizinama središnje Hrvatske, uz stvaranje snježnog pokrivača. Poslijepodne i navečer prolazno razvedravanje, a u utorak novo naoblačenje, mjestimice uz oborine.



Na Jadranu u nedjelju postupno naoblačenje, najprije na sjevernom dijelu, gdje će do kraja dana mjestimice biti kiše. U ponedjeljak i utorak promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar. -prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ.

Pad temperature i snijeg u nadolazećem tjednu

Tjedan će obilježiti vrlo dinamično vrijeme, njegova prva polovina bit će u znaku juga i jugozapadnjaka, no unatoč tomu stići će dovoljno hladnog zraka da kiša u unutrašnjosti već u ponedjeljak prijeđe u susnježicu i snijeg te da nastane snježni pokrivač, u gorju i značajniji, no bit će ga i u nekim nizinama, posebice zapadne Hrvatske. Pritjecanje vlažnog zraka za posljedicu će imati mjestimice vrlo obilnu oborinu, tako do kraja radnog dijela tjedna lokalno može pasti i više od 100 mm oborine, ponajprije na Jadranu i u predjelima uz njega. U gorju će tijekom novog tjedna pasti i više od 50 cm novog snijega. Temperatura zraka, najviša dnevna će se početkom tjedna u unutrašnjosti spustiti na vrijednosti očekivane za doba godine, a i jutarnja će u drugoj polovini biti bliža prosjeku. Na Jadranu će zbog južine pad temperature biti manje izražen, no od srijede kada raste vjerojatnost za buru i u tim će predjelima biti hladnije.

