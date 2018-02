Stiže nalet sibirskog hladnog zraka: U nedjelju i do -10°C

Krajem tjedna do Hrvatske će se dokotrljati masa sibirskog hladnog zraka. Trebala bi nam donijeti pet-šest najhladnijih dana ove poprilično blage zime. Ako bude prešla preko Jadrana, snijeg vjerojatno mogu očekivati i otoci.

- Prognostički modeli najavljuju stvaranje snažne anticiklone iznad sjevernih dijelova našega kontinenta. Po rubu te anticiklone predviđa se prodor vrlo hladnog sibirskog zraka prema europskom kopnu - napisali su na portalu Crometeo.

Što nas točno očekuje, znat ćemo tek sredinom tjedna, kad će biti i jasniji parametri koji određuju kako će se hladna masa kretati preko Europe.

- Taj nalet sibirskog hladnog zraka nije ništa čudno za naše krajeve. Zabilježimo je nekoliko puta godišnje i bilo bi nam normalnije da je stigla tijekom siječnja, a ne sad kad nastupa klimatološki kraj zime - kazao je Rade Popadić s Crometea.

Najhladnije dane najavljuje za vikend, zasad je moguće da nas sve zapravo samo okrzne i da jezgra hladne mase prijeđe preko Jadrana.

- Prodor koji dolazi više je vezan uz pad temperature nego uz oborine. Na kontinentu će pasti nešto snijega, pogotovo u drugom dijelu tjedna, no to neće biti ništa ekstremno. Hoće li biti oborina, ovisi o cikloni koja bi se trebala formirati u Sredozemlju - kaže Popadić.

Službena dugoročna prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda potvrdila je da će se na kontinentu do petka izmjenjivati snijeg i kiša. Temperatura će varirati od -2 do 2°C. U Dalmaciji će padati kiša uz prosječnu temperaturu od 8 stupnjeva. Tek u nedjelju prognoziraju da će se temperature spustiti do -9 stupnjeva uz povremene naoblake.

Slično su napisali na stranicama yr.no, koju vodi norveški meteorološki institut. Prema njihovim procjenama, krajem tjedna zemlja bi se trebala zalediti na -10 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji će se zadržati oko nule, a takvo vrijeme nastavit će se do kraja veljače. Meteorolozi upozoravaju da ćemo za točniju prognozu morati pričekati kraj ovog tjedna.