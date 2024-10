'Stiže nam promjena vremena'

Od nedjelje nas očekuje promjena vremena, odnosno sunčano vrijeme, koje će potrajati možda i do idućeg vikenda, prognozira meteorolog Nove TV Darijo Brzoja.

U petak ujutro možemo očekivati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s povremenom kišom, posebno na Jadranu i u njegovoj blizini, dok će u unutrašnjosti padaline biti rjeđe. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati umjereno i jako, a prema otvorenom moru i olujno jugo. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kreću se između 8 i 12 stupnjeva, dok će na Jadranu biti od 16 do 20 stupnjeva. U petak poslijepodne središnja Hrvatska bit će pretežno oblačna, uz povremene mogućnosti za malo kiše. Vjetar će biti slab, a temperature će se kretati od 12 do 15 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji očekuje se također promjenjivo vrijeme. Bit će dijelom sunčano, a dijelom oblačno, uz rijetke kapljice kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar, a temperatura će biti oko 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj kiša će biti najčešća pojava. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom na moru. Vjetar će biti umjeren i jak, s olujnim jugom prema otvorenom moru, dok će uz obalu puhati malo bure i istočnog vjetra. Najviša dnevna temperatura u gorju iznosit će od 12 do 15, a na sjevernom Jadranu od 18 do 21 stupnja.

Dalmacija će imati promjenjivo oblačno vrijeme, s povremenim kišama ili pljuskovima i grmljavinom. Jugo će biti umjereno, jako i olujno, a temperature će se kretati od 20 do 24 stupnja, prognozira meteorolog Nove TV.

Nedjelja poslijepodne donosi dijelom sunčano vrijeme, a ponedjeljak pretežno sunčano. Jugo će puhati, no već u subotu na sjevernom dijelu počet će okretati na buru, koja će se do kraja vikenda proširiti cijelom obalom. Dnevne temperature neće se značajno mijenjati, dok će jutra u sljedećem tjednu biti malo hladnija.

Veći dio sljedećeg tjedna vrijeme će biti djelomice sunčano, s mogućom jutarnjom maglom na kopnu. Kiša će biti rijetka, a može se očekivati tek u drugoj polovini tjedna, rekao je Brzoja.

