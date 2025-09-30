Stiže nam sibirska anticiklona! Temperature će naglo pasti: Moguća je i koja pahulja snijega

Hladno i vjetrovito vrijeme koje posljednjih dana stiglo je u Hrvatsku, a upravo to je posljedica sibirske anticiklone na sjeveru, a druga polovica tjedna donosi nam još hladnije vrijeme. U srijedu u većini krajeva bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje kiša, ujutro u Gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana, a popodne uglavnom na istoku te na jugu gdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice uz olujne udare, sredinom dana na krajnjem jugu slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22 °C.

- Od četvrtka u unutrašnjosti djelomice sunčano, pa i sunčanije, te vjetrovito i prohladno. U gorskim krajevima povremeno može biti malo kiše, a u četvrtak u najvišem gorju moguća je i koja pahulja snijega. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu pretežno sunčano i vjetrovito. Puhat će jaka i olujna, u četvrtak mjestimice i orkanska bura koja će potkraj petka oslabjeti i okrenuti na jugo - prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz HRT-a.