FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'

Hrvatsku u nedjelju očekuje nova ozbiljna promjena vremena koja bi mogla uzrokovati znatne poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima. Prema upozorenjima DHMZ-a, aktivirani su žuti i narančasti alarmi za čak šest regija zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše na Jadranu te jakog i mjestimice olujnog vjetra.

Snijeg će obilježiti nedjelju u istočnim i gorskim krajevima. U Osječkoj regiji očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Posavini, gdje bi moglo pasti više od pet centimetara novog snijega. Slična situacija je i u Gospićkoj regiji, gdje se u Lici mjestimice očekuje i više od deset centimetara snijega, uz povećan rizik od poledice i skliskih prometnica.

Najozbiljnija situacija najavljena je za Kninsku regiju, gdje je na snazi narančasto upozorenje zbog obilne kiše. Prognozira se između 40 i čak 90 milimetara oborine u jednom danu, što donosi opasnost od poplava, bujičnih tokova i mogućih prekida u opskrbi električnom energijom i vodom.

Ni ostatak Dalmacije neće proći mirno. U Splitskoj i Dubrovačkoj regiji izdana su žuta upozorenja zbog lokalno obilne kiše, a u splitskom području mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice bi moglo pasti više od 50 milimetara kiše, što povećava rizik od plavljenja prometnica i imovine.

Sjeverni Jadran bit će pod udarom snažne bure. U Riječkoj regiji očekuju se jaki do olujni udari vjetra, osobito podno Velebita i Velike Kapele. Brzina udara mogla bi dosezati oko 65 kilometara na sat, a lokalno i više od 100 kilometara na sat, što predstavlja ozbiljnu opasnost u prometu i na izloženim područjima.

Meteorolozi upozoravaju da se vremenski uvjeti mogu brzo mijenjati te pozivaju građane na povećan oprez. Preporučuje se redovito praćenje prognoza i upozorenja na službenim stranicama meteo.hr, kao i prilagodba planiranih aktivnosti vremenskim prilikama.

Pred Hrvatskom je, čini se, još jedan nestabilan i zahtjevan zimski dan – s upaljenim alarmima i jasnom porukom: vrijeme neće štedjeti nikoga.