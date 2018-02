Stiže novi snijeg: Počinje već večeras, a padat će do petka

Jutro u kopnenim krajevima osvanulo je uz maglu i niske oblake dok je uz more bilo barem djelomice sunčano. Tako će se zadržati još nekoliko sati, a već poslijepodne stiže nam nova promjena vremena koja će, prije svega gorskim, ali i nizinskim kopnenim krajevima donijeti snijeg, a priobalju kišu.

Naoblačit će se ponajprije na Jadranu i to već od sredine dana. Padat će kiša, a mjestimično su mogući i pljuskovi.

Foto: dhmz.hr

Prema večeri snijeg se očekuje u gorju, a u noći i u većem dijelu unutrašnjosti. U Lici je u početku moguća kiša koja se smrzava na tlu, a najmanje oborina, uglavnom na granici kiše i snijega bit će na krajnjem istoku. Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu će zapuhati jako, prema večeri i olujno jugo, podno Velebita umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 9 do 14 °C.

Oborine neće prestati ni sutra. Na Jadranu se i dalje očekuje kiša, a u većem dijelu unutrašnjosti snijeg. Na istoku zemlje bit će kiše i susnježice. Na kopnu će zapuhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku prolazno jugoistočni i potom jugozapadni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji jugo koje će okrenuti na jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -5 do 0, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna na kopnu od -2 do 2, samo na istoku između 7 i 12, a na Jadranu od 6 do 12 °C, javio je DHMZ.

Foto: dhmz.hr

Smirivanje vremena očekuje se početkom vikenda. Padaline će u većini krajeva prestati iako bi snijega još moglo biti u Lici i Gorskom kotaru. Jutarnje temperature prema vikendu spuštat će se i do minus 10 stupnjeva u gorskim krajevima dok će u nizinama abiti za pokoji stupanj toplije.