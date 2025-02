Stiže novo izdanje "narodnih" obveznica, upis od ponedjeljka

Građani će od srijede, 26. veljače do 5. ožujka moći sudjelovati u novom izdanju dvogodišnjih državnih obveznica, minimalni ulog bit će 500 eura, a minimalna kamatna stopa 2,6 posto, pri čemu će svi koji zadrže obveznice do dospijeća dobiti i dodatnih 50 eura, bez obzira na visinu uplate, najavili su u utorak predstavnici Ministarstva financija.

Postoje dva kanala upisa - digitalni kanal E-riznica te šalteri poslovnica Fine diljem Hrvatske. Nakon što dobiju potvrdu o zaprimljenoj ponudi, građani će samo plaćanje moći obaviti gotovinski, također u Fini, u poslovnicama banaka i poštanskim uredima, te bezgotovinski - putem internetskog bankarstva.

Državne obveznice će se upisivati u dva kruga, a prvi, od 26. veljače do 5. ožujka do 11 sati, namijenjen je isključivo punoljetnim fizičkim osobama, državljanima RH, kao i punoljetnim stranim državljanima koji su rezidenti u Hrvatskoj. Ulagač mora imati osobni identifikacijski broj (OIB) i otvoren transakcijski račun (IBAN), važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, a strani državljani i potvrdu o rezidentnosti.

Jedan ulagač može upisati samo jednu ponudu, a ukoliko upis obavlja u ime druge poslovno sposobne fizičke osobe, mora imati i ovjerenu punomoć. Kada je riječ o gotovinskom plaćanju u Fini, za uplate do deset tisuća eura ne plaća se naknada, a za uplate iznad tog iznosa zaračunava se jedinstvena naknada od 12,61 eura, neovisno o iznosu uplate.

Nakon što se upis za građane 5. ožujka zatvori, dan nakon će se otvoriti za institucionalne investitore i trajat će samo taj dan.

Refinanciranje obveznice iz 2023. godine

Novo izdanje "narodnih" obveznica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predstavili su državni tajnik Ministarstva financija Davor Zoričić i ravnatelj Uprave za upravljanje javnim dugom Hrvoje Radovanić, koji su istaknuli da je u oko dvije godine riječ o desetom izdanju vrijednosnih papira namijenjenim i građanima.

Pritom, ovo je treće izdanje "narodnih" obveznica, a one izdane 8. ožujka 2023. godine bile su i prvi državni vrijednosni papiri u koje su mogli ulagati građani, pri čemu će se ta obveznica izdana prije dvije godine refinancirati danas predstavljenim izdanjem.

U ožujku 2023. je izdana dvogodišnja obveznica u iznosu od 1,85 milijardi eura, od čega su 1,34 milijarde eura uložili građani, oko 515 milijuna eura institucionalni ulagači, uz kamatnu stopu od 3,65 posto, a ta obveznica dospijeva 8. ožujka ove godine.

Građani će i ovaj put imati opciju reinvestiranja, no oni koji to žele učiniti ne smiju čekati taj datum već odabrati opciju reinvestiranja do zaključenja prvog kruga, dakle do 5. ožujka do 11 sati. Pritom, ako ulažu manji ili isti iznos, reinvestiranje će se provesti automatizmom, dok u slučaju većeg iznosa moraju povesti računa o nadoplati, napomenuo je Zoričić.

Datum izdanja te obveznice bit će 10. ožujka 2025. godine, a rok dospijeća joj je 10. ožujka 2027. godine. To izdanje bit će ponuđeno u prvom krugu malim ulagačima, a u drugom institucionalnim, dok Ministarstvo financija planira izdati i još jednu tranšu obveznica, na rok od pet godina, koju će ponuditi samo institucionalnim investitorima. Pritom, pojašnjavaju, točni iznosi pojedinih izdanja odredit će se na dan izdanja kad se prikupe obje kategorije ponuda.

Dodatnih 50 eura za "vjernost"

S obzirom na prinos od 2,6 posto na narodne obveznice, koji je inače istovjetan još aktualnom izdanju trezorskih zapisa, a s ciljem stimuliranja prije svega malih ulagača, novost je "premija vjernosti", što znači da će svi koji ulože u obveznice, dakle barem minimalnih 500 eura, te ih drže do dospijeća, osim redovne kuponske kamate dobiti i dodatnih 50 eura.

Tako, primjerice onaj tko uloži 500 eura, za godinu dana će na ime isplate godišnje kamate dobiti 13 eura, dok će 10. ožujka 2027., uz isplatu glavnice od 500 eura, kamata od 13 eura dobiti i dodatnih 50 eura, pojasnio je Zoričić.

"Na ovaj način zapravo želimo doći do one baze ulagača koja ima relativno male iznose koje bi mogli uložiti i kojima se 13 eura u svakoj godini čini kao relativno mali iznos", napomenuo je te potvrdio da će "ekstra" 50 eura dobiti i oni s većim ulozima, no pri čemu je taj iznos jednokratan i ne povećava se s rastom uloga.