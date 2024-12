Pogoršanje vremena stiže u petak: Kiša, pljuskovi i snijeg

DHMZ je objavio da će u četvrtak na Jadranu i u krajevima uz njega biti umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice kiša, većinom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Sunčanije u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, prijepodne ponegdje magla, a tek navečer naoblačenje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i na krajnjem sjeveru moguće s jakim i olujnim udarima. Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo i južni vjetar, navečer u jačanju. Najviša temperatura zraka većinom između 9 i 14 °C.

U petak će biti oblačno s kišom, na Jadranu i uz njega i obilnijom uz izraženije pljuskove. U Gorskoj Hrvatskoj kiša će već ujutro prelaziti u snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Prema kraju dana prestanak oborine. Vjetar umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu bura već ujutro, mjestimice jaka i olujna s orkanskim udarima, proširit će se do večeri do juga. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 4 do 8, u gorju niža, a na Jadranu između 9 i 14 °C.

DHMZ je za petak izdao crveno upozorenje za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Dalmaciju zbog olujnog vjetra, za južnu Dalmaciju i područje oko Rijeke narančasto te žuto za područje Dubrovnika, Splita, Knina i Gospića zbog vjetra i jake kiše.

