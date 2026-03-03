Stiže prometni kolaps na istoku Zagreba?! 'Ovuda ide 30.000 vozila, a oni sve zatvaraju...'

Bez ikakvih alternativnih prometnih pravaca Grad Zagreb ide u sanaciju nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog. Iako situacija nije idealna ni dok je on otvoren, potpuno zatvaranje izazvat će prometni kolaps u Sesvetama, upozorava Ines Šoša Meštrović, predstavnica Platforme Sve za Sesvete i potpredsjednica Vijeća gradske četvrti. Već sada stanovnici gube desetke minuta u kolonama; na željezničkom prijelazu u Jelkovečkoj čeka se do pola sata, dok se na Bjelovarskoj cesti u vrijeme jutarnjih i poslijepodnevnih špica stoji i po 45 minuta.

Preko ovog nadvožnjaka svakodnevno prođe oko 30 tisuća vozila. To nije samo lokalna prometnica za Sesvećane, već ključna ruta za putnike iz Marije Bistrice i Dugog Sela, ali i većine istočnog dijela Zagreba. Građani godinama trpe nesnosne gužve, zbog čega su prije dvije godine od Grada službeno tražili proširenje nadvožnjaka za još jednu traku kako bi se barem malo rasteretio promet.

- Nakon izlaska na teren i provedenih ispitivanja, stručne su službe zaključile da proširenje nije izvedivo, ali da je postojeća konstrukcija zrela za obnovu. I sigurno treba obnovu, ali onda je logičnije da se sruši stari i sagradi novi, veći. Nama je nužno više prostora zbog ogromne količine prometa - govori nam Šoša Meštrović i ne skriva nezadovoljstvo polovičnim rješenjem. Naglašava kako Dugo Selo s 20 tisuća stanovnika ima četiri nadvožnjaka, dok Sesvete s 80 tisuća ljudi ovise o jednoj kritičnoj točki.



Kako kaže, radove su najavili za lipanj te će obnova trajati tri mjeseca za vrijeme ljeta.

24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- I dalje se nadamo da će se predomisliti i krenuti u gradnju novog nadvožnjaka - govori nam.

'Jedini nadvožnjak na tom području'

Prometni inženjer Vinko Batinić podsjeća kako se godinama spominje i denivelacija pruge na Jelkovečkoj, potez koji bi u startu rasteretio nadvožnjak.

- Rekao bih da nadvožnjak treba obnovu zadnjih sedam ili osam godina, tako da sama odluka o sanaciji nije upitna. On mora ići u rekonstrukciju, ali nije to sada u katastrofalnom stanju da će se sutra raspasti. Definitivno bi kroz godinu ili dvije trebao u obnovu kako ne bi postao opasan za promet i putnike. No, ono što se sada nameće kao tema jest sljedeće: kad se već ide u kompletnu rekonstrukciju tog nadvožnjaka, zašto se ne ide u sustavno rješavanje prometnih problema? Zašto se odmah ne proširi kapacitet samog nadvožnjaka? - pita se Batinić te dodaje kako je to jedini nadvožnjak na tom području i da bi bilo logično razmišljati dugoročno.

24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Smatra kako bi bilo bolje prvo odraditi denivelaciju pružnog prijelaza Kelekova–Ninska što bi rasteretilo promet, a onda rušiti nadvožnjak i izgraditi novi.

Šire područje Sesveta ima i do 80.000 stanovnika. Govorimo o prostoru koji bi, da je zaseban grad, po broju stanovnika bio peti grad u državi, veći od Zadra ili Velike Gorice. Kako kaže, druga alternativa bez većeg, proširenog nadvožnjaka jednostavno ne postoji, a situacija se može tek neznatno olakšati.

- Može se možda javni gradski prijevoz malo prilagoditi, da ne ide preko kritičnih punktova; da kod Jelkovca vozi do određene točke pa da ljudi izađu i prijeđu preko pružnog prijelaza i slično - predlaže Batinić.

24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Iz platforme Sve za Sesvete poručuju kako će nastaviti inzistirati na konkretnim rješenjima i uključivanju struke te lokalne zajednice u donošenje odluka. Ukoliko Grad hitno ne pristupi sustavnom rješavanju prometnih problema i osiguravanju alternativnih pravaca tijekom sanacije, najavljuju i organiziranje prosvjeda.