Stiže promjena vremena, alarm za obalu: Očekujte snijeg i kišu
U Hrvatsku u utorak stiže promjena vremena koja donosi osjetno zahlađenje, pojačan vjetar i povremene oborine. Prema prognozi meteorologa, dan će biti pretežno oblačan i razmjerno vjetrovit, uz kišu u većem dijelu zemlje, dok su u Dalmaciji mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. U gorskim predjelima očekuju se susnježica i snijeg, a zbog jake bure snježne pahulje moguće su i na sjevernom Jadranu. Na kopnu će puhati umjeren, mjestimice i jak sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati umjerena do jaka bura s olujnim, a pod Velebitom lokalno i orkanskim udarima. Potkraj dana na jugu se prolazno očekuje i jako jugo. Zbog jakog vjetra i mjestimice olujnih udara bure za gotovo cijelu obalu izdan je žuti meteoalarm, koji upozorava na potencijalno opasne vremenske uvjete.
Kako je najavio meteorolog Izidor Pelajić za HRT, na istoku Hrvatske prevladavat će oblačno vrijeme uz povremenu kišu, a u najvišim predjelima moguć je i snijeg. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, uz jutarnju temperaturu od 4 do 6 °C, dok će se dnevna kretati između 8 i 11 °C.
Slične vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će nakon duljeg mirnog razdoblja zapuhati umjeren do jak sjeveroistočnjak. Bit će pretežno oblačno uz povremenu kišu, češću na jugu regije, dok je u najvišim predjelima moguć i snijeg. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 5 °C, a dnevne oko 9 °C.
U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se najviše oborina, a s padom temperature u planinama će kiša prelaziti u snijeg. Snijeg pomiješan s kišom, nošen burom, povremeno se može pojaviti i uz obalu. Na sjevernom Jadranu vrijeme će biti promjenjivo, uz više sunčanih razdoblja u Istri tijekom poslijepodneva. Puhat će jak sjeveroistočnjak i bura, pod Velebitom i olujne jačine. Jutarnje temperature bit će od 0 do 3 °C, na obali i otocima između 6 i 10 °C, dok će najviša dnevna dosezati oko 12 °C, a u gorju od 2 do 6 °C.
U Dalmaciji će prevladavati oblačno vrijeme uz povremenu kišu, osobito prema jugu i u unutrašnjosti. Na planinskim vrhovima može pasti i malo snijega. Puhat će umjerena i jaka bura, dok se južnije od Makarske povremeno očekuje i jugo. Jutarnje temperature bit će između 7 i 11 °C, a dnevne od 11 do 15 °C.
U srijedu postupno smirivanje...
Na krajnjem jugu Hrvatske također će biti oblačno uz povremenu kišu, a poslijepodne i navečer moguće su i grmljavinske nestabilnosti. Puhat će većinom umjerena bura, uz povremene prodore juga. Temperature će se ujutro kretati od 7 do 12 °C, a tijekom dana između 11 i 15 °C, što je osjetno svježije nego proteklih dana.
- U srijedu na kopnu smirivanje i djelomično razvedravanje, ali zadržavanje svježine. Štoviše, jutarnja temperatura zraka bit će blizu 0 °C. Puhat će povremeno umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.
Na Jadranu prilično vjetrovito, uz umjerenu i jaku buru, povremeno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. I pritom u srijedu još u Dalmaciji ponegdje kiša, potom uglavnom sunčano, uz temperaturu zraka primjerenu dobu godine - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.
