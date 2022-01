Nedjeljno prijepodne će na istoku Hrvatske proteći uz promjenjivu naoblaku. Tek rijetko pritom može pasti i malo kiše, uglavnom u Baranji i Podunavlju. Poslijepodne posvuda sunčanije. U noći će zapuhati jugozapadni vjetar, a već ujutro okrenuti na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 2 °C, a dnevna između 10 i 13 °C, prognozira Tomislava Hojsak, dipl. ing., za HRT.



Nedjelja će toplija od subote biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz dnevnu temperaturu između 11 i 13 °C. Prevladavat će sunčano, osobito u drugom dijelu dana. No, prijepodne u Posavini i Međimurju povremeno više oblaka, koje će poslijepodne "otjerati" sjeverozapadni vjetar.

Jugozapadnjak će pak u gorju pridonijeti zamjetno toplijim jutrom od subotnjega. Dnevna temperatura će porasti na oko 10 °C u unutrašnjosti te do 13 °C na sjevernom Jadranu. Prevladavat će sunčano, a na moru će popodne zapuhati sjeverozapadni vjetar pa će ono biti malo i umjereno valovito.



Nedjelja će proteći sunčano i u Dalmaciji. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar, uz more malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 4 do 8 °C, u unutrašnjosti niža, a dnevna od 10 do 13 °C.

Nakon jutarnje mjestimične bure, poslijepodne i na jugu Hrvatske sjeverozapadni vjetar. Prevladavat će sunčano, ponegdje čak i vedro. Jutarnja temperatura oko 6 °C, a dnevna od 11 do 13 °C."



Početkom tjedna promjenjivo



"Posljednjeg dana siječnja na kopno stiže naoblačenje i kiša, navečer ponegdje i susnježica, većinom u gorju i snijeg. Već u utorak će oborina prestati uz postupno razvedravanje. No, početak veljače ipak neće biti posve stabilan, pa su povremeno moguće prolazna slaba kiša ili susnježica, osobito u srijedu. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a u srijedu će slabjeti.

Siječanj će na Jadranu završiti s jugom te nestabilnim vremenom i kišom, a u Dalmaciji može i zagrmjeti. U utorak razvedravanje uz jaku buru s olujnim udarima. Malo kiše još ujutro može pasti na jugu. Bura u srijedu slabi i okreće na sjeverozapadni vjetar i tramontanu, koji će još u Dalmaciji mjestimice biti jaki.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.