Stiže promjena vremena: Jaki pljuskovi, grmljavina i tuča. Na snazi meteoalarm za dio zemlje

Nakon sunčanih dana i visokih temperatura, stiže nam nova promjena vremena. Iako je prvi dio nedjelje bio uglavnom sunčan, od sredine dana očekuje umjeren i jak razvoj oblaka, a uglavnom poslijepodne na istoku, u gorju i u Dalmaciji lokalno pljuskovi i grmljavina. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom ponegdje i jaka, a popodne i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28 °C, u gorju malo niža.

Početkom novog tjedna mogući su u cijeloj zemlji mjestimični pljuskovi i grmljavina, lokalno vjerojatno i izraženiji, tuča, intenzivna kiša i prolazno pojačan vjetar, prognozira za HRT Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

U ponedjeljak će na Jadranu prevladavati sunčano, a na kopnu od sredine dana više oblaka, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na istoku i u Dalmaciji ponegdje izraženije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno pojačan. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita povremeno s olujnim udarima, popodne i umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 20 °C. Najviša dnevna na kopnu od 21 do 25, na obali i otocima između

Pljuskove očekujte već danas

Istočna Hrvatska

Barem djelomice sunčano, uz više oblaka mjestimice malo kiše, a popodne su mogući lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 26 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice ili pretežno sunčano, popodne je moguć poneki rijetki pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša od 24 do 26 °C.

Gorski kotar i Lika

Barem djelomice sunčano, popodne prolazno više oblaka te rijetko malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar uglavnom umjeren slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 22 °C.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Istra

Pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slaba do umjerena, na jugu Istre mjestimice i pojačana bura, a sredinom dana sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 27 do 29 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, a popodne u unutrašnjosti Istre lokalno uz razvoj oblaka i malu mogućnost za poneki pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura, prijepodne pod Velebitom na udare i olujna, popodne duž zapadne obale Istre i prema otvorenom moru umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer će bura opet pojačati. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano, osobito duž obale i na otocima. U unutrašnjosti popodne uz lokalni razvoj oblaka pljuskovi i grmljavina, a poneki se može spustiti i do obale. Puhat će umjerena do jaka bura, na otocima popodne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 28 °C.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

I dalje nestabilno

Idućih dana pljuskovi će na Jadranu biti češći, osobito u Dalmaciji, no popodne i dalje u većini predjela vrlo toplo. Podno Velebita bura će povremeno biti jaka, a u Dalmaciji će danju puhati sjeverozapadnjak i zapadnjak, javlja za HRT Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Na kopnu novi tjedan oblačniji i još nestabilniji, uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, lokalno i jače izražene. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.

Za sutra je za velik dio Hrvatske izdano upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena.