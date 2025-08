Stiže promjena vremena, kiša i grmljavina na sjeveru, sunce na jugu - evo što nas čeka danas!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje raznolika meteorološka slika. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti bit će promjenjivo, uz povremene kiše i pljuskove s grmljavinom, a lokalno se oborine mogu pojačati osobito u večernjim satima. Zagreb i šira okolica također mogu očekivati povremene oborine već prijepodne, a poslijepodne je moguć i poneki grmljavinski pljusak, s najviše kiše pred kraj dana.

U ostalim dijelovima zemlje, posebice na jugu, prevladavat će djelomice do pretežno sunčano vrijeme. Temperature će biti ugodne i ljetne – najviša dnevna vrijednost kretat će se između 26 i 31 °C, dok će u gorju biti nešto svježije. Jutarnje temperature u većim gradovima kreću se od 13 do 22 °C, a na obali i do 22 °C.

Vjetar na kopnu većinom slab, dok će na moru puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu povremeno bura.

Ovakva kombinacija sunčanih razdoblja i povremenih pljuskova zahtijeva oprez, osobito u regijama gdje se očekuje grmljavina i jače oborine. Preporučuje se pratiti lokalne vremenske izvještaje, osobito ako planirate boravak u prirodi ili putovanja.

Ukratko, dok će sjever i zapad zemlje danas biti pod utjecajem promjenjivog vremena, jug Hrvatske može uživati u pravom ljetnom ugođaju. Pripremite kišobrane, ali i sunčane naočale – pred nama je još jedan dan pun vremenskih iznenađenja!