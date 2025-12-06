Stiže promjena vremena! Oprez, vozači! Zimski uvjeti na cestama

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje izražena promjena vremena. U unutrašnjosti zemlje prevladavat će pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz mogućnost slabe kiše. Temperature će se kretati uglavnom između 5 i 10 °C, a u Zagrebu će biti između 6 i 9 °C. Vjetar će biti većinom slab, dok se na istoku zemlje očekuje umjeren jugoistočni vjetar.

Na Jadranu će dan biti znatno drugačiji – djelomice sunčano, ali uz izraženu buru. Očekuje se umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita gdje su mogući i olujni udari, uz povremeni sjeverozapadni vjetar. Temperature će na obali biti ugodnije, između 13 i 17 °C, a lokalno i do 17 °C u južnijim dijelovima.

Ovakvi vremenski uvjeti zahtijevaju oprez, osobito za vozače na cestama uz Jadran zbog moguće olujne bure, kao i za građane u unutrašnjosti zbog povremenih kišnih oborina i niskih temperatura. Preporučuje se pratiti lokalne vremenske izvještaje i prilagoditi aktivnosti uvjetima na terenu.

Vozači, oprez! Skliski kolnici i zimski uvjeti

Jutros su kolnici diljem Hrvatske mokri ili vlažni i skliski, a u priobalju puše jaka bura koja dodatno otežava vožnju, posebice na Jadranskoj magistrali gdje su na snazi zabrane za određene skupine vozila. Zimski uvjeti vladaju na pojedinim cestama u Lici, a mogući su i odroni, osobito u gorju i na priobalnim cestama. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Na autocesti A1 do 20. veljače 2026. traju radovi na odmorištu Janjče, zbog čega su pojedini sadržaji izvan funkcije, dok se na A3 Bregana-Lipovac vozi usporeno na više dionica zbog radova i privremene regulacije prometa. Na A6 između Čavli i Orehovice promet teče dvosmjerno jednim kolnikom, a na Istarskom ipsilonu su česte povremene obustave zbog radova i miniranja.

Zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja na Jadranskoj magistrali (DC8) zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana proširena i na dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Nekoliko državnih i lokalnih cesta zatvoreno je zbog radova ili vode na kolniku, a posebna upozorenja vrijede za područje Like i Gorskog kotara gdje je zabranjen promet za kamione s prikolicama i tegljače bez zimske opreme.

Vozače se podsjeća na obvezu korištenja dnevnih ili kratkih svjetala tijekom dana te obveznu zimsku opremu na zimskim dionicama od 15. studenoga do 15. travnja. Zbog radova i privremene regulacije moguće su gužve i zastoje, osobito na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Za najnovije informacije o stanju na cestama preporučuje se pratiti službene izvore poput Hrvatskog autokluba.