Stiže nova promjena vremena: Na snazi alarm za više regija!

U ponedjeljak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, češćom na Jadranu i predjelima uz njega. Lokalno obilnija kiša najvjerojatnija je na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru. Puhat će umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, u gorju i jak. Na Jadranu jako do olujno jugo. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15 °C. Najviša od 15 do 20 °C, piše DHMZ.

Žuti alarm, zbog potencijalno opasnog vremena, izdan je za gospićku, riječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

Foto: DHMZ

Upozorenje je izdano zbog mjestimice olujnih udara juga te lokalno moguće obilne kiše.

- Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozorava DHMZ te poziva i na oprez zbog mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom.

- Na Jadranu i u nastavku tjedna vrlo vjetrovito - jugo će često biti jako, osobito u utorak mjestimice i olujno što će vrlo vjerojatno uzrokovati probleme u pomorskom prometu. Vrijeme promjenljivo, povremeno uz kišu - u utorak obilnije oborine može biti ponajprije na širem riječkom području, srijeda onda većinom suha i sunčanija, a u četvrtak opet nestabilno uz moguće izraženije pljuskove i grmljavinu.

I na kopnu Veliki tjedan promjenljiv - najviše suha i sunčana vremena i najtoplije poslijepodne bit će u srijedu. Utorak i četvrtak pak oblačniji uz mjestimičnu kišu, lokalno moguće i grmljavinu. Vjetar umjeren južni i jugoistočni, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije povremeno i jak - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Idućih dana promjenljivo i nestabilno. Lokalno obilnija kiša u utorak je vjerojatna na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a u četvrtak ponegdje može biti grmljavine. Najviše sunčanih razdoblja i uglavnom suho bit će u srijedu. Puhat će umjeren južni i jugoistočni vjetar, u gorju i jak. Na Jadranu jako jugo, samo na dalmatinskim otocima u utorak i olujno. U drugom dijelu radnog tjedna malo toplije.