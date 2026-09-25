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NOVOST U SOCIJALNOJ SKRBI PLUS+

Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'

Piše Snježana Krnetić,
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Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'
Foto: canva, ilustracija
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Više se neće čekati tragedije da bi se reagiralo. Hrvatska uvodi novi sustav kontrole i alarme u realnom vremenu. Pilot-projekt u uredima socijalne skrbi počinje u prosincu

Hrvatsku očekuje velik zaokret u sustavu socijalne skrbi. Umjesto da reagira na nasilje tek kad se ono dogodi, sustav sad postavljaju tako da se prethodno učini sve što je moguće kako bi se nasilje spriječilo. Umjesto dosadašnjeg modela u kojem se propusti uglavnom otkrivaju tek nakon pritužbi građana ili tragedija poput one u Slatini, uvodi se novi Nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti.

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