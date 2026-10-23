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160 MILIJUNA ŠTETE

Stiže rasplet afere 'plin za cent': Županijski sud u srijedu odlučuje o optužnici

Piše HINA,
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Stiže rasplet afere 'plin za cent': Županijski sud u srijedu odlučuje o optužnici
Zagreb: Damir Škugor, jedan od osumnjičenih u aferi INA, izlazi iz Remetinca | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL
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U optužnici se navodi da je plin kupljen od INA-e preprodavan po deset puta većoj cijeni preko tvrtke OMS Ulaganje, koju su osnovali Šurjak i Husić, a u kojoj je Damir Škugor imao prikriveni vlasnički udio

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu objavit će u srijedu, 28. listopada, odluku o osnovanosti optužnice za aferu 'plin za cent' koja šestero okrivljenika tereti da su ilegalnom trgovinom prirodnog plina oštetili Inu za gotovo 160 milijuna eura, doznaje se na sudu.

Objava odluke o osnovanosti optužnice, koju sudsko optužno može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu, uslijedit će nakon što je bivši rukovoditelj Prodaje plina i energije INA-e Stjepan Leko u ponedjeljak sklopio nagodbu s Uskokom u zamjenu za blažu kaznu.

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Nakon priznanja krivnje Leko je pravomoćno osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Uz to, Leki je izrečena sporedna novčana kazna od 10.000 eura, a oduzeto mu je i 68.200 eura, koliko je vještačenjem utvrđeno da se radi o nerazmjeru u njegovim rashodima i prihodima.

Pored Leke, optužnicom su obuhvaćeni nekadašnji Inin direktor Damir Škugor, njegov otac Dane Škugor, bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić, bivša direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić i direktor tvrtke EVN Croatia Plin Vlado Mandić.

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Prema optužnici, prvooptuženi Damir Škugor tereti se da je od kolovoza 2020. do kolovoza 2022. organizirao zločinačko udruženje kako bi iskoristio rast cijena plina za stjecanje nepripadne imovinske koristi.

U optužnici se navodi da je plin kupljen od INA-e preprodavan po deset puta većoj cijeni preko tvrtke OMS Ulaganje, koju su osnovali Šurjak i Husić, a u kojoj je Damir Škugor imao prikriveni vlasnički udio.

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Zarada de potom dijelila među članovima udruženja čiji su članovi Dane Škugor, Stjepan Leko, Marija Ratkić i Vlado Mandić zloporabili položaj i ovlasti, pomagali u zloporabi te prali novac od ilegalne zarade.

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