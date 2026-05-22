STIŽE VAL VRUĆINE Za vikend i do 30 °C, evo što nas sve čeka

Pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo bit će u petak, prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kako navode, poslijepodne se u unutrašnjosti očekuje umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će biti većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prijepodne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, a na obali i do 30 °C.

Za vikend Hrvatsku očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponajprije na kopnu prolazno umjerena naoblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar slabjet će prema kraju dana.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna, poslijepodne na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15 °C, u gorskim predjelima i malo niža. Najviša dnevna ići će većinom od 24 do 29 °C.

Prema izgledima vremena, stabilno i sunčano razdoblje nastavit će se i početkom novog tjedna. Temperature će biti u daljnjem porastu pa bi početkom tjedna u pojedinim dijelovima zemlje mogla zavladati i prava ljetna vrućina.

Na Jadranu će pritom ponegdje noći ostati tople, osobito uz obalu i na otocima.