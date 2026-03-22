Stiže velika promjena vremena

Prema europskom modelu ECMWF, krajem ožujka moguće su dvije izraženije promjene vremena uz prodore hladnog zraka sa sjevera, koje bi mogle donijeti i snijeg, osobito u unutrašnjosti. Prvi val zahlađenja očekuje se oko 25. i 26. ožujka, dok bi drugi mogao uslijediti pred sam kraj mjeseca, oko 28. i 29. ožujka. U tim razdobljima postoji mogućnost mraza, pa čak i snijega.

Kako piše N1, idući tjedan nad Europom će oslabjeti anticiklonalno polje i prodrijet će hladni nestabilni zrak. Krajem tjedna to će stići i u Hrvatsku. Uslijedit će osjetan pad temperature i velika vjerojatnost snježnog pokrivača u planinskim krajevima.

