Stiže velika promjena vremena

Prvi dani kalendarske jeseni donijet će brojne meteorološke promjene. Vrijeme će početi stabilno, sunčano, osobito na Jadranu i vedro, ali na kopnu tek nakon jutarnje mjestimične kratkotrajne magle te svježine, pri tlu čak ponegdje i slabog mraza najavio je Zoran Vakula za HRT.

- Od subote će se nastaviti oblačnije i kišovitije, ali uz južinu i toplije, ne samo tijekom vikenda, nego i u prvom dijelu novoga tjedna. Pritom će vjerojatno najkišovitije biti na Jadranu i područjima uz njega, uz česte i obilne pljuskove s grmljavinom, a probleme će stvarati i većinom jako jugo, u ponedjeljak i utorak moguće prolazno i oštro, ponegdje i lebić - kaže Vakula.

Dodaje i da je petak idealan dan za sve željne suhog, stabilnog i sunčanog vremena.

Prognoza DHMZ-a po regijama za petak

Istočna Hrvatska

Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano, ujutro lokalno magla, a poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 20 °C.

Gorski kotar i Lika

Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 16 do 18 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu, poslijepodne do umjerenu naoblaku, krajem dana i u noći umjereni porast naoblake. Slaba do umjerena, ujutro na jugu Istre ponegdje pojačana bura poslijepodne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni, a prema kraju dana na jugozapadni i južni vjetar. More će biti malo, ujutro i krajem dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 8 i 13, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 18 i 22 °C.

Sjeverni Jadran

Prevladavat će sunčano. U prvom dijelu dana puhat će slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a popodne vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 °C.

Dalmacija

Sunčano i uglavnom vedro. U prvom dijelu dana umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 °C.

