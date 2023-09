Stiže velika promjena vremena

Čini se da je stigao kraj babljem ljetu i razdoblju znatno toplijem od prosječnog u ovom dijelu godine. Danas će još biti djelomice sunčano s temperaturama do 30 stupnjeva, ali od sutra je promjena vremena, zahlađenje i grmljavinske oluje, piše DHMZ.

Hrvatska danas

Pretežno ili djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana mjestimice više oblaka, a navečer postoji mala vjerojatnost za slabu kišu ili poneki pljusak, osobito na zapadu zemlje. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće i izražene.

Foto: DHMZ

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, a na Jadranu će jugoistočnjak okretati na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 17 na kopnu, na Jadranu od 18 do 22 °C. Najviša dnevna većinom od 26 do 30 °C.

Za sutra je za cijelu Hrvatsku, osim za srednju i južnu Dalmaciju, upaljen žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.