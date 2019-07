Stiže zahlađenje: Kraj tjedna donosi grmljavinsko nevrijeme

Prvi dan srpnja protekao je sunčano i vruće, pa je bilo kakvo osvježenje dobro došlo, osobito u unutrašnjosti gdje je temperatura zraka ponegdje prelazila i 35 stupnjeva.

Idućih dana očekuje nas slično, osobito na moru gdje će toplinski val trajati do sredine tjedna, dok će u unutrašnjosti idućih dana ipak biti malo manje toplo. Prema sinoptičkoj karti i sutra ćemo biti u polju izjednačenog i malo povišenog tlaka zraka, a sa sjevera će prema nama povremeno pritjecati vlažan i nestabilan zrak, prognozira HRT.

Sutra će na istoku zemlje prevladavati sunčano i vruće. Uz mjestimice toplu noć dnevna temperatura zraka ponegdje bi mogla dosegnuti i 34 °C. U središnjim krajevima danju će biti malo manje vruće, a i jutranja temperatura malo niža nego na istoku. Prevladavat će sunčano, a poslijepodne i navčer uz umjeren razvoj oblaka ponegdje može biti pljuskova i grmljavine, osobito uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL



U gorskim krajevima i unutrašnjosti Istre djelomice sunčano, poslijepodne i navečer ponegdje uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, koji će navečer okrenuti na buru. Jutranja temperatura zraka od 15 do 17, uz obalu između 20 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 33°C.

Foto: hrt



U Dalmaciji sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak pri čemu će more biti mirno ili malo valovito. Jutarna temperatura zraka od 17 do 20, uz obalu između 22 i 25, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva.

I na južnom Jadranu slično - vruće uz toplu, na širem dubrovačkom području i vrlo toplu noć. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka ponegdje malo niža nego na srednjem dijelu.

Idućih dana u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano i danju malo manje vruće. Uz umjeren i jak razvoj oblaka povremeno može biti pljuskova, osobito na zapadu, u noći na srijedu te ponovno u četvrtak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.



Na Jadranu idućih dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, uz tople noći, osobito na jugu. Na sjevernom dijelu u noći na srijedu te u četvrtak lokalno može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u srijedu na sjevernom dijelu umjerena i jaka bura koja će u četvrtak oslabjeti. Dakle, od sutra na kopnu malo manje vruće. Na Jadranu do sredine tjedna bez veće promjene, a zatim će i ondje malo osvježiti, prenosi HRT.

Za ponedjeljak je izdano narančasto upozorenje za opasno vrijeme u zagrebačkoj i karlovačkoj regiji dok je za utorak izdano žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ

