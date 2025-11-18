Stižu kiša i novi snijeg: Studeni će pokazati hladnu stranu, evo što nas očekuje sljedećih dana

U srijedu nas očekuje djelomično sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Na jugu Hrvatske bit će oblačnije s mjestimičnom kišom, dok će na sjeveru i u središnjim krajevima prevladavati suho i djelomice sunčano. Ujutro će se u kopnenim područjima lokalno pojaviti magla i mraz, osobito u unutrašnjosti gdje će temperature biti najniže između -2 i 2 stupnja. Na Jadranu će jutarnje temperature biti nešto više, od 4 do 9, a na krajnjem jugu i do 13 stupnjeva. Tijekom dana najviša temperatura zraka u kopnenim krajevima kretat će se između 6 i 11 stupnjeva, dok će na moru biti ugodnijih 12 do 17 stupnjeva.

Pokretanje videa... 01:27 Snijeg zabijelio Gorski kotar | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

Vjetar će u većini zemlje puhati slab do umjeren, uglavnom južni i jugoistočni, dok će na Jadranu ujutro puhati slaba do umjerena bura, koja će prema kraju dana okrenuti na jugo i pojačati.

Foto: DHMZ

Na istoku Hrvatske prevladavat će promjenjiva naoblaka, ujutro tiho s mjestimičnom maglom, a poslijepodne će zapuhati jugoistočni vjetar. U središnjoj Hrvatskoj bit će umjerena do povećana naoblaka s povremenim sunčanim intervalima, dok se na zapadu zemlje očekuje djelomično sunčano vrijeme, uz umjeren i jak vjetar bure koji će prema kraju dana slabiti.

Dalmacija će ujutro biti pretežno sunčana, no tijekom dana postupno će se naoblaka povećavati te prema večeri donijeti mjestimičnu kišu. Jutarnje temperature kretat će se od 6 do 12 stupnjeva, dok će dnevne vrijednosti dosezati između 13 i 16 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Na jugu Hrvatske bit će promjenjivo oblačno s povremenom kišom, a puhat će slaba do umjerena bura koja će navečer okrenuti na jugo. More će biti mirno do malo valovito, a temperature zraka većinom između 12 i 17 stupnjeva.

Pokretanje videa... 02:56 Snijeg na Sljemenu | Video: 24sata/pixsell

Studeni će opet pokazati svoju hladniju stranu

U četvrtak nas očekuje porast naoblake i toplije vrijeme s umjerenim jugom u južnim krajevima. Kiša će se postupno širiti s juga prema sjeveru Hrvatske. U petak i subotu slijedi zahladnjenje uz češću i lokalno obilniju oborinu u gorju u obliku snijega, dok će u nizinama prevladavati kiša s mogućom susnježicom. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, a na Jadranu će jaka bura s olujnim udarima zahvatiti sjeverni i srednji dio obale, dok će na jugu puhat jugo.

Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena u srijedu, studeni će ponovno pokazati svoju hladniju stranu. Prve pahulje snijega pale su u gorju tijekom noći, a s burom je zahladilo i u nizinskim područjima.

U idućim danima temperature će biti ispod prosjeka za ovo doba godine, uz mogućnost mraza i snježnih pokrivača u unutrašnjosti zemlje.