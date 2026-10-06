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PRIPREMITE KIŠOBRANE

Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže

Piše Veronika Miloševski,
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Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže
Ljetna kiša u Zagrebu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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U noći na petak i tijekom petka ujutro kiša i pljuskovi zahvatit će veći dio zemlje, a tijekom dana oborina će se češće zadržavati na Jadranu i uz njega

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz prolazno umjerenu naoblaku. Ujutro je na kopnu mjestimice moguća magla, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj biti više oblaka, uz lokalnu kišu, osobito u drugom dijelu dana. Više oblaka poslijepodne i navečer bit će i na sjeveru Dalmacije.

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Vjetar će uglavnom biti slab, uz obalu ujutro ponegdje burin, a od sredine dana zapuhat će umjeren jugozapadnjak i jugo, koje će navečer jačati. Temperature će ostati bez većih promjena, s najnižom jutarnjom od 4 do 10 stupnjeva na kopnu te od 14 do 19 na Jadranu. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 stupnjeva, u gorju nešto niža.

Srijeda donosi promjenjivije vrijeme. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bit će više oblaka, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Drugdje će biti barem djelomice sunčano, uz više oblaka ujutro i ponovno navečer. Jugo na Jadranu bit će umjereno do jako i dodatno će jačati prema kraju dana.

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U četvrtak se očekuje još kišovitije vrijeme, osobito duž Jadrana i u krajevima uz njega, gdje lokalno može pasti i obilnija kiša. Najmanje oborine očekuje se na istoku unutrašnjosti.

U noći na petak i tijekom petka ujutro kiša i pljuskovi zahvatit će veći dio zemlje, a tijekom dana oborina će se češće zadržavati na Jadranu i uz njega. Zapuhat će sjeverni vjetar, uz koji će osjetno zahladnjeti, lokalno i za desetak stupnjeva.

Ni vikend neće biti potpuno stabilan, pa će uz povremena razdoblja sunčanog vremena biti i više oblaka te mogućnost oborine.

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