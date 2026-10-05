Evo kada nam stiže pogoršanje vremena: Pljuskovi, grmljavina i bura. A past će i temperature...

Sunčano i oblačno vrijeme očekuje se tijekom cijelog današnjeg dana. Na kopnu je u jutarnjim satima bila i magla, dok se na Jadranu navečer očekuje i bura. Temperature do maksimalnih 26 Celzijevih stupnjeva, prognoza je DHMZ-a za početak radnog tjedna.

Meteorolog N1 Bojan Lipovšćak objavio je detaljniju prognozu o tome što nas čeka kroz radni tjedan.

- Nalazimo se pod utjecajem grebena visokog tlaka anticiklone. Ciklonalni poremećaj s Atlantika nalazi se nad zapadnom Europom, a nad zapadnim Sredozemljem i u Genovskom zaljevu razvija se ciklona koja će djelovati na vrijeme u našim krajevima od srijede, i to najprije skretanjem vjetra na južne smjerove, a zatim povećanjem naoblake sa zapada - rekao je.

To znači da nas od srijede pa sve do petka očekuje nestabilnije vrijeme, uz mogućnost mjestimičnih grmljavinskih pljuskova i obilne oborine te pad temperature zraka.

Foto: DHMZ

U utorak će biti jutarnje magle, a nakon toga sunce. Krajem dana očekuje se porast naoblake sa sjeverozapada i zapada, a temperature idu do 25 °C

- U srijedu slijedi naoblačenje sa zapada, uz mjestimične grmljavinske pljuskove na sjevernom Jadranu te jako, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana i olujno jugo. Naoblačenje s kišom tijekom dana zahvatit će zapadni dio zemlje, dok će u srednjoj i južnoj Dalmaciji te Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačno, ali bez oborine. Jutarnje temperature zraka u srijedu bit će od 3 do 6 °C, na Jadranu oko 18 °C, a najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 23 do 26 °C - navodi.

Hladnije vrijeme dolazi u četvrtak.

- U četvrtak i petak u cijeloj zemlji bit će oblačno s kišom, uz jako jugo koje će najprije na sjevernom Jadranu oslabjeti i skrenuti na buru i tramuntanu. Mjestimice su u Dalmaciji, uz grmljavinske pljuskove, moguće veće količine oborine u obliku kratkotrajnih, ali intenzivnih pljuskova. Temperature zraka bit će u padu pa će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti od 11 do 13 °C, a na Jadranu od 18 do 22 °C. Jutarnje minimalne temperature na Jadranu bit će oko 12 °C, a u unutrašnjosti od 3 do 5 °C - dodao je meteorolog.

Ipak, prema svemu sudeći, nakon kišovitog petka, vikend će biti sunčan uz promjenljivu naoblaku i mali porast dnevnih temperatura zraka, ali uz buru na Jadranu.