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Pripremite kratke rukave: Za vikend stižu sunce i 27°C

Piše HINA,
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Pripremite kratke rukave: Za vikend stižu sunce i 27°C
Zagreb: Građani uživaju u sunčanoj nedjelji na Jarunu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno Velebita ujutro i navečer ponegdje jaka

Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno Velebita ujutro i navečer ponegdje jaka.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.

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