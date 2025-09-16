Napadi su, prema navodima palestinskih izvora, vođeni i na središnji dio Pojasa Gaze u smjeru u kojem se kreću deseci tisuća ljudi koji bježe iz grada
KOPNENA OFENZIVA
Stižu prve snimke: Teški napadi na Gazu, ljudi masovno bježe
Čitanje članka: < 1 min
Izraelska vojska pojačala je napade na Gazu tijekom noći na utorak, rekao je ministar obrane Israel Katz, naglašavajući kako "Gaza gori". Dodao je i kako je cilj napada osigurati oslobađanje talaca i poraziti palestinsku militantnu skupinu Hamas.
Mediji izvještavaju o tome kako su Izraelci cijelu noć izvodili snažne napade iz zraka te kako su izraelski tenkovi ušli u grad. Dosad je Gazu napustilo preko 350.000 Palestinaca.
Nakon novih napada na Gazu, obitelji talaca otetih u listopadu 2023. godine, okupile su se ispred kuće izraelskog premijera Netanyahua te traže od njega da mu oslobađanje talaca bude prioritet, prije nego za to bude prekasno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+