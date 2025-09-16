Stižu prve snimke: Teški napadi na Gazu, ljudi masovno bježe

Izraelska vojska pojačala je napade na Gazu tijekom noći na utorak, rekao je ministar obrane Israel Katz, naglašavajući kako "Gaza gori". Dodao je i kako je cilj napada osigurati oslobađanje talaca i poraziti palestinsku militantnu skupinu Hamas.

Mediji izvještavaju o tome kako su Izraelci cijelu noć izvodili snažne napade iz zraka te kako su izraelski tenkovi ušli u grad. Dosad je Gazu napustilo preko 350.000 Palestinaca.

Nakon novih napada na Gazu, obitelji talaca otetih u listopadu 2023. godine, okupile su se ispred kuće izraelskog premijera Netanyahua te traže od njega da mu oslobađanje talaca bude prioritet, prije nego za to bude prekasno.