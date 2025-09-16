Obavijesti

KOPNENA OFENZIVA

Stižu prve snimke: Teški napadi na Gazu, ljudi masovno bježe

Piše 24sata, HINA,
Stižu prve snimke: Teški napadi na Gazu, ljudi masovno bježe
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

Napadi su, prema navodima palestinskih izvora, vođeni i na središnji dio Pojasa Gaze u smjeru u kojem se kreću deseci tisuća ljudi koji bježe iz grada

Izraelska vojska pojačala je napade na Gazu tijekom noći na utorak, rekao je ministar obrane Israel Katz, naglašavajući kako "Gaza gori". Dodao je i kako je cilj napada osigurati oslobađanje talaca i poraziti palestinsku militantnu skupinu Hamas.

Mediji izvještavaju o tome kako su Izraelci cijelu noć izvodili snažne napade iz zraka te kako su izraelski tenkovi ušli u grad. Dosad je Gazu napustilo preko 350.000 Palestinaca.

Nakon novih napada na Gazu, obitelji talaca otetih u listopadu 2023. godine, okupile su se ispred kuće izraelskog premijera Netanyahua te traže od njega da mu oslobađanje talaca bude prioritet, prije nego za to bude prekasno. 

