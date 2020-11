Stižu vedri, ali ne i topliji dani: Jutrima će mraz lediti obraz

Početkom tjedna većinom oblačno i tmurno, ponegdje s rosuljom ili slabom kišom, poglavito potkraj ponedjeljka te u utorak.

<p>I sljedećih će dana u Hrvatskoj i okolici biti stabilno, na Jadranu i u višem gorju i sunčano te za doba godine mnogima ugodno toplo, uz obalu uz ponegdje umjerenu buru pa maestral.</p><p>Po nizinama unutrašnjosti će magla i niski oblaci biti česti, gdjekad i dugotrajni, te onemogućavati znatniji porast temperature, posebice početkom novoga tjedna, kada je i velika vjerojatnost izmaglice i rosulje. Valja upozoriti i na mjestimičan mraz, uglavnom pri tlu. A zbog te jutarnje temperature blizu 0 °C, kao i zbog skore zakonske obaveze zimske opreme i izbjegavanja gužvi kod vulkanizera - možda ne bi bilo loše sljedeće dane iskoristiti i za zamjenu ljetnih guma?! </p><p>U subotu će nakon jutarnje, ponegdje i prijepodnevne magle, na istoku Hrvatske biti većinom sunčano. Poslijepodne će ponegdje zapuhati umjeren istočnjak i jugoistočnjak, uz koje će temperatura zraka porasti do 12, 13 °C. Ujutro pak, samo između 0 i 3 °C, piše <a href="https://www.hrt.hr/674628/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-7112020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>U središnjoj Hrvatskoj jutro podjednako hladno, uz mogućnost mraza, a i dnevna će temperatura biti kao na istoku. Prvi dio dana obilježit će česta magla te niski oblačni sloj, a zatim uglavnom sunčano, osobito poslijepodne, kada će mjestimice u Podravini zapuhati umjeren jugoistočni vjetar.</p><p>Magle će u noći i ujutro biti u kotlinama Like i Gorskog kotara pa i u unutrašnjosti Istre, a zatim danju pretežno sunčano. Sunčano će prevladavati i na sjevernom Jadranu, gdje će još puhati bura, koja u prvom dijelu dana podno Velebita može imati jake udare. Najviša temperatura od 8 do 12 °C u gorju te između 17 i 20 °C na moru.</p><p>Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 18 do 22 °C. Subotu će obilježiti sunce i vedrina, samo mjestimice u unutrašnjosti ujutro s maglom. Nakon jutarnje slabe do umjerene bure, danju sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje jugozapadni. More pritom malo do umjereno valovito."</p><h2>I dalje stabilno, ali posvuda ne i sunčano. Ujutro ponegdje mraz!</h2><p>"I u nedjelju ujutro u unutrašnjosti je moguć mraz. Uz to i magla, vjerojatno češća i dugotrajnija nego u subotu, a od sredine dana sunčanije. Početkom tjedna većinom oblačno i tmurno, ponegdje s rosuljom ili slabom kišom, poglavito potkraj ponedjeljka te u utorak.</p><p>Sunčanije će idućih dana biti u unutrašnjosti Dalmacije i posebice na Jadranu. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, početkom tjedna i bura, koja podno Velebita može biti jaka. Temperatura zraka neće se znatnije promijeniti.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.<br/> </p>