On je veliki borac od rođenja i naša najveća motivacija u životu, rekla nam je ponosno Kristina Ileš, majka malenog Stjepana Budimira (4) iz Rovinja koji im je priredio najbolji mogući novogodišnji poklon.

Naime, Stjepan je s prvim danima siječnja ove godine konačno napravio svoje prve korake - na opće oduševljenje svojih roditelja i fizioterapeuta. Suze radosnice potekle su niz lice majke Kristine kada je vidjela veliki napredak svog mališana. Stjepan se od rođenja bori s jako teškim dijagnozama. Njegova majka Kristina ispričala nam je ranije da je njen dječačić rođen u 37. tjednu trudnoće. Tijekom porođaja ostao je bez kisika.

Njegovo maleno tijelo se borilo te su ga liječnici morali reanimirati. Maleni dječak dugo je željeno dijete jer su ga Kristina i njezin suprug Anto čekali punih 18 godina. Trudnoća je, ispričala nam je mama, tekla “školski”, pa ni ona ni suprug nisu niti slutili da će nakon rođenja njihov sinčić voditi svoje najteže bitke.

- Odmah po rođenju vidjelo se da mu crijeva nisu bila do kraja razvijena, pa su ga već sutradan hitno prevezli u bolnicu na Kantridu, a samo dan nakon toga su mu operacijom odstranili čak 13 centimetara crijeva. Stjepan za sada ima dijagnoze hiperlaktatemije u opservaciji, atreziju jejunuma, kašnjenje u usvajanju posturalnih reakcija, distoniju, hipospadiju i sideropeničnu anemiju koja je za sada pod kontrolom - ispričala nam je majka.

Prisjetila se mučnih dana koji su uslijedili nakon poroda.

- Moj mali heroj kao novorođenče dobro je podnio tu operaciju. Međutim, vrlo brzo je dobio sepsu s kojom se također borio kao lav, i uspio je. Nakon svega proživljenog mislili smo da je svim mukama došao konačno kraj, ali su se tad pojavili povišeni laktati u krvi, te su ga zbog sumnje u metaboličku bolest prevezli u KBC Zagreb.

Tamo se naš Stjepan i dalje kontrolira, a konačnu dijagnozu još čekamo, te su njegovi nalazi poslani i u inozemstvo - rekla je mama Kristina.

Stjepan ili Stjepko, kako ga svi odmilja zovu, od rođenja vodi bitku i to onu najgoru - za vlastito zdravlje i život. Međutim, kako nam kaže majka Kristina, on se ne predaje. Veseo je i drag dječak koji obožava pjevati posebno navijačke pjesme.

- Uz pomoć pridržavanja za stol ili krevet sam se uspijeva podignuti u uspravan položaj. Stjepan je zaista divno dijete i svi koji ga upoznaju kažu da im se odmah zavuče pod kožu. Svima uvijek šalje pusice. Borimo se, a uz Božju pomoć bit će bolje - rekla nam je mama.

On je čudo

Dječačić svakodnevno odlazi na brojne terapije kako bi se njegovo zdravstveno stanje poboljšalo, a neke od njih su i privatne koje roditelji moraju sami plaćati. U obitelji samo otac radi. Iako mališan govori tek nekoliko riječi poput: mama, tata, daj..., još uvijek ne izgovara cijele rečenice, a prve korake napravio je na privatnim terapijama na pulskom “Mornaru”. Ranije je, ispričala nam je Kristina, mogao se tek podignuti u uspravan položaj uz pomoć pridržavanja za stol ili krevet.

- To nije hodanje, i toga smo svjesni ali za nas su njegovi prvi koraci koje je učinio s četiri godine života veliki poput planine. Na tim terapijama Stjepan bude sam s terapeutom, jer tako on želi, a kada nam je terapeut Domagoj poslao snimku njegovih prvih koraka, suprug i ja smo od šoka zaplakali. On je naše čudo. Osim na te, naš sinčić ide na terapije u rovinjsku specijalnu bolnicu dr. Martin Horvat, Dnevni centar za rehabilitaciju na pulskoj Verudi, ali mu je potrebno još terapija kako bi još više napredovao, ojačao mišiće i kosti koje su, kako su nam objasnili liječnici, kao u pedesetgodišnjaka - objasnila je Kristina.

Kako nam je ranije ispričala, htjela bi da uz pomoć terapija Stepan prohoda, da napreduje i da mu se omogući da se uz asistenta pridruži vršnjacima u vrtiću kako bi se mogao igrati s njima.

Iako su Kristina i suprug do sada uspijevali, cijela situacija ipak nadilazi njihove mogućnosti. S obzirom na to da priča oko mališanovih brojnih terapija na koje treba ići zbog boljeg motoričkog razvoja iscrpljuje cijelu obitelj, udruga “Istra pomaže” pokrenula je novu humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava za liječenje dječaka.

- U lipnju prošle godine udruga Istra Pomaže pokrenula je novu humanitarnu akciju kroz koju prikupljaju sredstva za liječenje dječaka iz Rovinja, Stjepana Budimira, a koji se od samog rođenja bori s teškim bolestima. Tada nam je Kristina Ileš, Stjepanova mama, ispričala njegovu životnu priču - kazala je Nela Medakov, organizatorica humanitarne akcije i nastavila.

- S obzirom na to da je Stjepan svojim prvim koracima roditeljima pružio veliko novogodišnje čudo, s još većim žarom nastavljamo humanitarnu akciju. Naš Stjepko je u statusu prohodavanja i njemu itekako treba sva moguća terapija, kako vježbe za finu i grubu motoriku, tako i logopedski te defektološki tretmani. Akcija “Svi za Stjepana” traje do 1. veljače ove godine - dodala je organizatorica.

Svi koji žele pomoći obitelj i malenom Stjepanu kako bi mogao ići na terapije i s vršnjacima ići u vrtić mogu to učiniti uplatom IBAN: HR0623600001300171869 Istra pomaže,SWIFT:ZABA HR2X