'Što bi bilo da su branitelji 90-ih samo stajali sa strane? Mi smo branili silovanje demokracije'

Prvo želim reći kako je došlo do lupanja po klupama, započela je zastupnica Dalija Orešković za saborskom govornicom svoj osvrt na kaotičan dan ovog tjedna u sabornici kada im je stigao premijer Andrej Plenković, a oko kojeg se i dalje u političkoj areni ne stišava bura.

I dva dana poslije oporba je bijesna na vladajuće i potpredsjednika Sabora Željka Reinera, koji je tog dana vodio sjednicu.

- Lupkanje po klupama krenulo je s početnom namjerom da se, u trenutku kada je Plenković došao do govornice, Reineru skrene pozornost da je podnesen zahtjev za stankom. No, kada je Plenković počeo govoriti, unatoč tome što je na semaforu jasno bio prijavljen redoslijed govornika koji imaju pravo na riječ prije premijera, bilo je jasno da se ne radi u zbunjenosti viteza Reinera, već o smišljenom dogovoru da se još jednom ponizi važnost i ustavna uloga Sabora. U utorak je predsjednik Vlade sat vremena govorio kršeći Poslovnik, demonstrirao je da za njega ustavni poredak Republike Hrvatske ne vrijedi - kazala je Orešković naglasivši kako oporbi u tom trenutku nije preostalo ništa drugo nego na ovaj način izraziti negodovanje kršenjem Poslovnika od strane vladajućih.

- To je zato što se vladavina prava, pravna država, Hrvatska kao država više ne može braniti na institucionalan način i to je bila jedina ispravna reakcija oporbenih saborskih zastupnika u tim okolnostima. Koji bi bio smisao naknadnog ukazivanja da je premijer pogazio Ustav, Sabor i njegov Poslovnik nakon što je već rekao sve što je rekao? Mogli smo slijegati ramenima, ali sliježemo ramenima već 30 godina na HDZ-ovu korupciju - istaknula je poručivši kako klupe od njihova lupanja pločicama nisu oštećene više nego li su bile ranije.

- A to govori i podatak da je HDZ za oštećenja optužio i Miletića i Glavaševića, koji su taj dan bili u Izraelu, a ne u sabornici, i Sanju Radolović, koja je bila u Puli - naglasila je pa se obratila i braniteljima i svima onima koji su zgroženi ponašanjem oporbe.

- Branitelje, one prave kojima je stalo do dobrobiti ove države, pozivam da si sami odgovore na pitanje što bi bilo da su 90-tih, kada su tenkovi krenuli na njihove domove i njive, kada su se palila sela i masakrirali civili, odlučili samo stajati sa strane kao pasivni promatrači. Što bi bilo da su tada pomislili kako će međunarodnoj zajednici uputiti jedno protestno pisamce u kojem će objasniti kako to što su nam napravili četnički agresori i okupatori nije bilo lijepo, kao što neki misle da smo se mi nakon govora predsjednika Vlade trebali obratiti Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav, a u kojem HDZ ima većinu? Zamislite da netko siluje članove vaše obitelji, hoćete li čekati da se čin završi pa onda pozvati policiju da počinitelja privrede pravdi ili ćete reagirati u samoobrani? Za sve one koji su zgroženi ponašanjem oporbe koja je lupala poručujem da smo branili ono što bi nam svima trebalo biti sveto - princip po kojem premijer nije iznad Ustava i zakona ove države, koji se u tom trenutku nije mogao braniti drugačije i koji se u mandatu Andreja Plenkovića općenito više ne može obraniti - istaknula je.

Isti onaj HDZ koji je oklevetao oporbene zastupnike za oštećene klupe, dodala je, 30 godina lupa po svima i oštećuje naše javno dobro, pustošeći proračune i perspektive jedne nacije.

- Ono što su u utorak izveli Reiner i Plenković izjednačeno je sa silovanjem demokracije. Sve da su i nastala neka oštećenja, molim, pedantno ih popišite, a račun ispostavite Željku Reineru i Andreju Plenkoviću da ga solidarno plate - zaključila je.