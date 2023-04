Što bi ustaše više boljelo: slanje u zatvor ili udaranje po džepu?

Što bi ustaše više boljelo: udaranje po džepu ili slanje u zatvor?

Vlada još uvijek nije udovoljila zahtjevima manjina i antifašista da se izvikivanje ustaškog pozdrava i isticanje ustaških simbola proglasi kaznenim djelom, ali će zato MUP drastično povisiti novčane kazne za izvikivanje ZDS.

Prema pisanju Novog lista, u novom Zakonu o prekršajima kazna za "prekršaj počinjen isticanjem određenih simbola kojima se izražava ili potiče mržnja ili uzvikivanjem ili pjevanjem navedenog pozdrava", premda se ne naglašava kojeg pozdrava, povećala se 23 puta i mogla bi iznositi od 700 čak do četiri tisuće eura.

I to bi, čini se, trebao biti veliki iskorak.

Doduše, veći za HDZ-ovu vladu, nego za samu Hrvatsku.

Sad će biti puno skuplje glumiti ustašu, ali ustaštvo se opet neće kazneno goniti.

Kao nestašno dijete

Isticanje simbola kojima se izražava ili potiče mržnja stavljeno je u istu kategoriju Zakona o prekršajima kao širenje lažnih vijesti, kao prekršaj loše odgojenog djeteta i vrijeđanje službenih organa.

Biti ustaša ili fašist skoro će biti isto kao biti loš roditelj. A širitelj mržnje izjednačen je sa širiteljem laži. Barem po iznosu globe.

Osim toga, širitelji mržnje, ustaše, nacisti i rasisti neće završavati u zatvoru, nego će svoje ideje samo skupo plaćati. Znači li to da će netko s dubljim džepom ostati vjeran svojoj ideologiji ili tako i doslovno investirati u svoje širenje mržnje?

Legaliziran pozdrav

Naravno, još uvijek ostaje problem činjenica da se i u Zakonu o prekršajima ne spominje izričito pozdrav koji će biti zabranjeno izvikivati, pa bi i to moglo zbunjivati one koji će te prekršaje bilježiti i sankcionirati. Tim više uzme li se u obzir činjenica da je pozdrav ZDS praktički legaliziran u amblemu braniteljske udruge i kroz formulaciju o slobodnom korištenju u "komemorativne svrhe".

Ili će policija, primjerice, kažnjavati one koji crtaju svastike po fasadama, ali ne i one koji šaraju ušato "U".

A tu onda dolazimo i do politike i medija. Jedno je, naime, kad ustaške ili fašističke uzvike ili simbole koriste klinci ili huligani ili provokatori, a drugo kad to koriste oni čiji glas se dalje čuje, ima širi odjek i utjecaj. To čak ne mora biti zazivanje ustaštva. To može biti progon migranta, nacionalnih ili seksualnih manjina.

Je li novčana kazna za to dovoljna?

Uoči Jasenovca

Andrej Plenković dugo je odbijao zahtjeve manjina da se ustaški i fašistički simboli zabrane Kaznenim zakonom, da se propišu teže kazne i tako pošalje snažnija poruka da se država i društvo bore protiv takvih pojava, inače sve snažnijih proteklih godina.

A sada Vlada pušta prijedlog strožeg Zakona o prekršajima upravo prije komemoracije u Jasenovcu koja je za Plenkovića već godinama problematična zbog bojkota židovskih, srpskih i antifašističkih udruga. Premijer se očito nada da bi većom globom za ustaše mogao kupiti naklonost Židova i drugih manjina.

Kažnjavanjem ustaških i fašističkih simbola, kao i strožim sankcioniranjem govora mržnje, želi se poslati poruka kako je to neprihvatljivo u demokratskom društvu. Ali netko bi mogao to shvatiti kao da ustaštvo više naprosto nije financijski dostupno.

Netko će si naprosto teško priuštiti da javno nastupa kao ustaša ili slavi ustaštvo. (Onda kad ne slavi HOS ili godišnjice Oluje.)

Nije dovoljna poruka

I novčana kazna za nešto tako ozbiljno kao što je širenje mržnje i isticanje ustaških ili fašističkih simbola naprosto nije dovoljno snažna poruka da se hrvatsko društvo bori protiv takvih pojava i trendova.

Koliko god ta financijska sankcija bila teška.

Pogotovo za zemlju s takvim povijesnim nasljeđem, s takvim političkim tendencijama, s takvim društvenim devijacijama i takvom vladajućom strankom koja od svog osnutka koketira s ustaštvom ili računa na ustaške glasove.

Ali eto, Plenković je opet pronašao kompromisno, možda i oportunističko rješenje, za jedno pitanje koje ga opterećuje svakoga proljeća, ali mu svejedno ne predstavlja dovoljno veliko opterećenje za opstanak na vlasti, uz podršku manjina u parlamentu.

Ustaštvo će upravo postati puno skuplje. Hoće li to biti dovoljno za njegovo suzbijanje?

