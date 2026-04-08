Nafta je pala ispod 100 dolara, a plin s 55 na 45 eura po megavatu. Robne burze reagirale su odmah, kaže Dekanić
NAKON PRIMIRJA NA BLISKOM ISTOKU
Što će biti s gorivom? Analitičari su složni: 'Cijene su jako brzo skočile, ali nema naglog pada'
Dok je svijet strepio od eskalacije rata, dogovor o dvotjednom primirju između SAD-a i Irana postignut je u posljednji trenutak. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz Hormuški tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
