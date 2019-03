Što će se događati s djecom koju je otac bacio s balkona?

Zanimalo nas je što će se događati s djecom koja su preživjela takvo teško nasilje nakon izlaska iz bolnica te na koji način ih sustav planira zbrinuti, sanirati im traume i omogućiti im okolinu punu ljubavi kako bi se oporavili od trauma.

Stoga smo Ministarstvu socijalne politike i Centru za socijalnu skrb Zadar, u čijoj je Pag nadležnosti, postavili osam pitanja o tome kako se postupa u ovakvim ili sličnim situacijama.

- Nije moguće dati općenite odgovore na navedena pitanja jer se svakoj obitelji i/ili djetetu pristupa individualno procjenjujući potrebe i rizike s ciljem planiranja i donošenja odluka. U ovakvim ili sličnim situacijama u zaštiti prava i dobrobiti djece nužan je integrirani pristup pomoći i podrške djeci svih sustava koji sudjeluju u zaštiti djece - kratko su odgovorili iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Iz Centra za socijalnu skrb Zagreb poslali su općenit odgovor o tome što predviđa zakon u sličnim situacijama. O konkretnom slučaju ne mogu govoriti.

- Zdravstveni radnici, djelatnici u ustanovama socijalne skrbi, zaposlenici u odgojno-obrazovnim ustanovama, stručni radnici u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva te sve druge stručne osobe koje u svojem radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji dužni su to prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu. Isto tako, svaki građanin koji ima saznanja o nasilju u obitelji može isto prijaviti policiji - kažu iz CZSS-a Zagreb.

Prema dosadašnjim informacijama, nije bilo saznanja o nasilju u toj obitelji. No bilo je elemenata zbog kojih se eventualno moglo posumnjati u zanemarivanje djece. Očito ti znakovi nisu bili dovoljno jasni kako bi Centar konkretnije postupao ili izricao obitelji neke druge mjere izuzev mjere stručne pomoći i nadzora.

Djeca žrtve nasilja, kažu u CZSS-u Zagreb, prema procjeni uključuju se u terapijske tretmane u zdravstvene ustanove. Postupanja u ovakvim i sličnim slučajevima definirana su Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Izdvojit ćemo neke od mjera navedenih u tom Protokolu. Jednu smo već naveli, a to je da se svako saznanje ili sumnja na obiteljsko nasilje mora prijaviti policiji ili odvjetništvu.

Djelatnici Centra dužni su uspostaviti što žurniji kontakt sa žrtvom te je upoznati, odnosno njezina zakonskog zastupnika ili skrbnika o njihovim pravima. O svim radnjama koje su poduzeli socijalni radnici moraju napraviti službenu bilješku, izvješće ili zapisnik.

Nakon što prikupe sve potrebne činjenice, Centar je dužan zaštititi dijete od daljnjeg zlostavljanja. U neodgodivim slučajevima, ako su život i zdravlje djeteta neposredno ugroženi, Centar može narediti da ga se žurno izdvoji iz obitelji.

- Centar za socijalnu skrb je dužan u roku od 72 sata od oduzimanja djeteta dostaviti sudu neposredno ili elektroničkim putem prijedlog da u izvanparničnom postupku donese rješenje o privremenom povjeravanju skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji, ustanovi socijalne skrbi, odnosno drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

O prijedlogu Centra za socijalnu skrb sud mora odlučiti u roku od deset dana od dana pokretanja postupka, te tad Sud donosi rješenje u izvanparničnom postupku o privremenom povjeravanju djeteta drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi, kao i o smještaju djeteta izvan obitelji - odgovaraju iz CZSS-a Zagreb.

Žrtve nasilja imaju pravo na privremeni smještaj.

No privremeni smještaj u kriznim situacijama priznaje se djetetu zatečenom bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja nema prebivalište ili boravište i nije u stanju brinuti se o sebi, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslima - žrtvama obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.

- Privremeni smještaj može trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način, a najdulje do šest mjeseci. Iznimno, privremeni smještaj može trajati do godinu dana: trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta koji nema osigurano stanovanje, žrtvama obiteljskog nasilja, trgovanja ljudima i beskućniku.

Pristup žrtvama obiteljskog nasilja trebao bi biti sveobuhvatan pa bi tako, osim policije i odvjetništva te Centara za socijalnu skrb, u postupanju trebale biti uključene i zdravstvene ustanove te vrtići i škole. No u dijelu vezanom uz postupanje zdravstvenih ustanova nema govora o psihičkim traumama ni kako pružiti podršku i psihološku pomoć žrtvama obiteljskog nasilja, osobito djeci.