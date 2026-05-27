Ove mjere pokazuju da Vlada pokušava kratkoročno održati socijalnu i ekonomsku stabilnost u uvjetima inflacije i visokih troškova života, stava je ekonomski analitičar dr. sc. Petar Vušković
Što donosi hlađenje ekonomije? Stručnjak: 'Paket je dobar kao kratka zaštita posljedica krize'
"Hlađenje" ekonomije je cilj Vladina paketa antiinflacijskih mjera koji će danas biti predstavljen javnosti, a dobio je podršku koalicijskih partnera. Naime, Hrvatska je među državama s najvišom registriranom godišnjom stopom inflacije. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, iako ne otkriva same mjere, rekao je kako će se njima pokušati disciplinirati pojedine segmente agregatne potražnje, a nada se podršci i stručne javnosti. Termin "zagrijanosti ekonomije" u teoriji vrlo uobičajeno koristi za situacije kad se nešto više stope gospodarskog rasta djelomično "prelijevaju" i na cijene, a to je, navodi Ćorić, situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Goran Penić iz Jutarnjeg lista navodi kako je novi Vladin paket usmjeren na suzbijanje inflacije i racionalizaciju državne potrošnje, kojim će od 1. siječnja iduće godine zahvatiti stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj, od paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje bilježe ekstra profit, pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Navodi kako bi velike tvrtke u Hrvatskoj, koje bilježe ekstra profit, trebale plaćati dodatni porez na dobit od 50 posto. Gledat će se prosjek dobiti u zadnje tri godine i, ako je ona 20 posto veća od prosjeka, nakon plaćanja redovnog poreza na dobit od 18 posto morat će platiti spomenuti dodatni porez.
