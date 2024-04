Što je Banožić radio do dizanja optužnice? Kava s bratom šefa policije, obilaženje gradilišta...

DORH je u utorak javio kako je Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podignulo optužnicu protiv bivšeg ministra Maria Banožića (45) nakon nepunih pet mjeseci istrage i gotovo pola godine od prometne nesreće u kojoj je 11. studenoga 2023. u 6:15 sati život izgubio Goran Šarić.

Banožić je, tereti ga se, na lijevoj prometnoj traci prednjim dijelom svog vozila udario u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera pri čemu je 41-godišnji vozač tog vozila preminuo na mjestu nesreće zbog zadobivenih višestrukih ozljeda.

Otkako je skrivio nesreću bivši ministar obrane izbjegavao se pojavljivati u Vinkovcima. Naši čitatelji ulovili su ga tamo sredinom travnja kako sam ispija kavu.

'Solo' kava u Vinkovcima

Građani su se družili uz kavicu na prijepodnevnom suncu, a oko njih je bila nekolicina predizborno kandidiranih političara koji su mamili glasače simboličnim poklončićima. Banožić je sve to pozorno pratio iz skrivenog kutka lounge bara Hotela Admiral u centru grada. On je aktualnosti pratio preko mobitela kojemu je tih sat vremena, koliko je sjedio sam u hotelu ispijajući dvije kavice, bio u potpunosti posvećen. Tek je povremeno podigao glavu kako bi promotrio je li netko sjeo za prazne stolove uokolo njega.

storyeditor/2024-04-14/1000065155.jpg | Foto: Čitatelj 24sata

Vinkovački Hotel Admiral nalazi se tek tristotinjak metara od Banožićeve nove kuće koja je i dalje u izgradnji. Upravo je stoga, u subotu prijepodne on došao do gradilišta kako bi prekontrolirao radove koje već mjesecima izvode radnici koji su neprestano tamo. Kuća je i dalje nedovršena, prozori su širom otvoreni i vide se da su provučene sve instalacije, postavljena su masovna crna ulazna vrata kao i velike crne staklene stijene koje krase prostranu terasu. Zid iza kuće, koji je morao biti posebno izgrađen kako se zemlja ne bi urušavala, obložen je lijepim bijelim ukrasnim kamenom. No, kuća je daleko od završetka i useljenja.

storyeditor/2024-04-14/1000065164.jpg | Foto: Čitatelj 24sata

Nakon što je popričao s radnicima Banožić se pješke uputio prema hotelu na kavu. Usput je pozdravljao susjede. Vidio je mobitel prolaznika usmjeren prema njemu i odmah je to popratio oštrim pogledom. Ne bi bilo prvi puta da ga potajice fotografiraju otkako je skrivio nesreću i 'nestao' iz javnosti.

- Ne vidimo Banožića već mjesecima; otkako je skrivio tu nesreću. Ne pojavljuje se u gradu. Tek nekad ga vide u kafiću koji se nalazi ispod zgrade u kojoj živi - rekli su nam Vinkovčani koji ne znaju ni što sada radi i čime se bavi bivši ministar.

S bratićem načelnika policije na kavi

Početkom prosinca 2023. Banožić je viđen na zanimljivom druženju. S bratićem načelnika policije sjedio je na kavi.

'Imam 50 bratića, kakve to veze ima?!'

Tim riječima načelnik vukovarsko-srijemske policije Ante Zovak komentirao je fotografiju iz vinkovačkog kafića na kojoj se nalazi njegov bratić Zlatko Zovak, koji je bio u društvu bivšeg ministra.

Foto: Vinkulja.hr/čitatelj

- Nema što komentirati uopće, to što objavljujete to vama ide na čast, ja profesionalno radim svoj posao, a vi radite što vi mislite da trebate raditi, nemam s vama što razgovarati - rekao nam je načelnik Zovak koji je potom poklopio slušalicu.

Načelnikov bratić opovrgnuo je da je Banožić ujutro 11. studenoga išao u njegovo lovište, u tzv. spačvanskom trokutu. Zovak kaže da je bivši ministar išao u lovište u Lužane (od mjesta nesreće udaljeno oko 120 kilometara), između Slavonskog Broda i Nove Gradiške, u lov kojeg je organizirala skupina lovaca iz Hercegovine.

Inače, Zlatko Zovak vlasnik je tvrtke Jet-Set iz Vrbanje. Pretežna djelatnost tvrtke je niskogradnja. Tvrtka je prošle godine ostvarila zavidnu dobit od 8,6 milijuna kuna, a godinu dana prije, 2021., dobit je iznosila 7,4 milijuna kuna.

Za što se sve tereti Banožića?

Kako javlja DORH, okrivljenog Banožića tereti se da je 11. studenoga 2023., oko 06:10 sati, kod Vinkovaca, izvan naseljenog mjesta, upravljao osobnim automobilom marke Nissan desnom prometnom trakom kolnika II. dionice državne ceste broj 55, iz smjera Vinkovaca prema Županji, protivno odredbi čl. 46. st. 1., čl. 51. st. 1. i čl. 70. st. 1. toč. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

- Bivšem ministru obrane stavlja se na teret da je vozio neprilagođenom brzinom i da je započeo pretjecanje skupa vozila (tegljač s priključnim vozilom) odnosno prešao vozilom na lijevu stranu kolnika namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera iako je bila smanjena vidljivosti zbog magle i smanjena preglednost zbog tog skupa vozila koje se kretalo ispred njega u istom smjeru. Tereti ga se da je započeo pretjecanje iako prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu kretanja svog vozila i vozila koje je pretjecao - navode u priopćenju iz Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima.