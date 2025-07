Što je bedrenica, bolest zbog koje umire stoka u Hrvatskoj?

Bedrenica, poznata i pod imenom antraks, teška je zarazna i rijetka bolest koju uzrokuje bakterija Bacillus anthracis. Riječ je o zoonozi, to jest bolesti koja se prvenstveno javlja kod životinja, stoji na stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede. Bedrenica se osobito kod goveda, ovaca i koza, a može se prenijeti i na čovjeka.

Kod nekih životinja može se prije uginuća primijetiti teturanje, drhtanje, probavni poremećaji te otežano disanje. Lešina se nakon smrti brzo nadima, a iz tjelesnih otvora može se cijediti nezgrušani tamni krvavi iscjedak.

Bakterija koja uzrokuje bolest stvara izuzetno otporne oblike koji mogu preživjeti u tlu i okolišu desetljećima. Do zaraze kod ljudi dolazi najčešće putem kože, udisanjem spora ili konzumacijom kontaminirane hrane. Ovisno o načinu zaraze, bolest se kod ljudi može razviti u tri oblika.

Najčešći je kožni oblik, koji se javlja u preko devedeset posto slučajeva. On počinje kao bezbolna ranica, ali se vrlo brzo pretvara u crni čir s otečenim i upaljenim tkivom oko sebe. Ako se ne liječi na vrijeme, može se proširiti na krvotok i dovesti do sepse. Osim toga, postoji i plućna bedrenica koja nastaje udisanjem spora. Počinje simptomima sličnima gripi, no vrlo brzo prelazi u tešku upalu pluća s često kobnim ishodom. Treći oblik je crijevna bedrenica. Javlja se nakon konzumacije zaraženog mesa. Karakteriziraju je jaki bolovi u trbuhu, povraćanje, proljev te često i unutarnje krvarenje.

Dijagnoza bedrenice postavlja se analizom krvi, brisa rane ili sputuma u laboratoriju. Uspješnost liječenja uvelike ovisi o brzini reakcije. Lijek izbora su antibiotici poput penicilina, ciprofloksacina ili doksiciklina. Prevencija igra ključnu ulogu u suzbijanju bedrenice.

Redovito cijepljenje stoke u područjima gdje postoji rizik, pažljivo veterinarsko praćenje i pravilno zbrinjavanje uginulih životinja od presudne su važnosti. Podsjetimo, početkom srpnja 2022. na pašnjacima oko mjesta Osekovo, unutar Parka prirode Lonjsko polje, zabilježeno je iznenadno i masovno uginuće stoke. U razdoblju od samo dva tjedna uginulo je 58 goveda, a tijekom čitavog događaja broj je narastao na oko 100 životinja.

Nakon obdukcije lešina i laboratorijskih analiza, potvrđeno je da je uzrok smrti bedrenica. U humanim slučajevima, zabilježeno je nekoliko infekcija. Vidjeli su se kožni oblici bolesti, a jedna osoba završila je u bolnici i primila antibiotsku terapiju. Svi zaraženi ubrzo su se oporavili.

To je bio najmasovniji pomor stoke od bedrenice u povijesti Hrvatske. Nakon izbijanja epidemije, ministarstvo poljoprivrede i nadležne institucije u koordinaciji s Državnim inspektoratom i veterinarskim službama hitno su reagirali. Poduzete su preventivne i kontrolne mjere: provedeno je cijepljenje stoke u zaraženom području te su uvedene mjere za suzbijanje širenja bolesti.

Stručnjaci su skrenuli pozornost na sustavne propuste. Kao što su kasne prijave uginulih životinja, nedostatno vođenje evidencije i nekonzistentno poštivanje veterinarskih procedura dodatno su pogoršali situaciju.