Što je manjinska vlada? Tko bi je sastavio i kakvi su rizici...

Sve više se priča o manjinskoj vladi koja bi srušila HDZ s vlasti. Ona bi uključivala SDP, Most, Možemo i ostale manje stranke (IDS, Fokus, NLS). Vidjet ćemo koje su opcije manjinske vlade, desnije ili lijeve uopće može pokušati sastaviti. Motiv da oporbene stranke to podrže je jednostavan: ispunili bi obećanje da su maknuli HDZ. Sve oporbene stranke znaju da ako padne HDZ, on slabi za i za europske, ali i eventualne nove izbore, ali i za predsjedničke i lokalne. I to bi im mogao biti razlog za neku od kombinacija po kojoj HDZ ne bi formirao vladu.

Rizik takve vlade je da bi se mogli brzo posvađati i raspasti, a ako HDZ ostane koherentan, onda bi se on na novim izborima vratio još jači.

- Još uvijek u predstojećim danima se može dogovoriti da stranka iz opozicije koja je dobila najviše mandata, a to je SDP i njihovi koalicijski partneri, da oni sastave manjinsku vladu koju ćemo mi svi ostali podržavati iz parlamenta. I još uvijek, ja sam sigurna s obzirom na to da su se svi oni kleli da je korupcija problem broj 1, da se možemo dogovoriti da ta manjinska vlada odradi programski sve ono što je nužno da zaista posiječemo krake korupcijskoj hobotnici u Hrvatskoj jednom i zauvijek. Mi smo unaprijed našim biračima rekli sve. Jasno smo rekli da nećemo podržati desnu vladu, cilj je rušenje HDZ-a i našli smo način kako možemo napraviti i jedno i drugo - rekla je sinoć Sandra Benčić.

Dokad pregovori mogu trajati i što ako ni jedna strana ne može složiti većinu ili dogovoriti potporu barem manjinskoj vladi? Milanović će se prvi puta kao predsjednik pojaviti u dvostrukoj ulozi: predsjednika koji daje mandat, ali i pregovarača o svojoj premijerskoj poziciji. To mu daje određenu prednost jer kao predsjednik on saziva konzultacije, ali i prvu sjednicu Sabora. Ali cijelo vrijeme dok traju pregovori, premijer je ipak Andrej Plenković i to je njegova prednost s obzirom na proračun i obećanja koja može dati.

Naš Ustav je nedorečen u tom dijelu. Nema nikakvog roka u kojem predsjednik mora nekom dati prvi puta mandat za sastavljanje Vlade uz uvjet da mu dokaže da uživa podršku većine, odnosno barem 76 saborskih zastupnika. Milanović je dao dva obećanja: neće koristiti smicalice i dat će mandat ako mu i Plenković donese potpise. I drugo, spreman je čekati mjesecima dok traju pregovori.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je krenula formirati svoju tehničku vladu i dok su 2015. godine trajali pregovori Mosta sa SDP-om i HDZ-om. Milanović to smatra duboko neustavnim. No, što ako neka stranka prekine pregovore i kaže da je konačna odluka da neće ići s HDZ-om ni u Milanovićevu buduću Vladu? A bez njih nije moguće da bilo tko ima većinu?

Onda bi Milanović eventualno mogao formirati svoju privremenu vladu i raspisati izbore. Dok bi trajala kampanja za njih, Milanovićevi ljudi bi umjesto Plenkovića upravljali državnim proračunom.