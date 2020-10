Nakon prve objave javilo se nekoliko ljudi koji su tvrdili da se ograni\u010denje od 80 odnosi samo na desnu traku. No nakon objave dodatnih fotografija jasno se vidi da je znak ograni\u010denja od 80 kilometara na sat na desnoj, ali i na lijevoj strani.\u00a0

Znakovi vrijede do prvog raskri\u017eja ili do prvog sljede\u0107eg znaka.

To bi zna\u010dilo da voza\u010d u ovoj situaciji vidi znak koji ga upozorava da ne smije prekora\u010diti brzinu od 80 kilometara na sat, a samo koji metar dalje je upozorenje za maglu uz dodatak na digitalnoj tabli da je ograni\u010denje 100 kilometara na sat.

Javili smo se Hrvatskim autocestama za poja\u0161njenje.

- To je nastalo gre\u0161kom. Imamo centar koji prati cijelu autocestu A3, 11 i obilaznicu. \u010covjek je u \u017eurbi i stresu pogre\u0161kom stavio 100 km/h. To smo promijenili - rekli su nam iz HAC-a.

U utorak ujutro ve\u0107i dio Hrvatske bio je okovan maglom. HAK je upozorio voza\u010de na smanjenu vidljivost i pozvao ih da prilagode brzinu i na\u010din vo\u017enje uvjetima na cestama.



Slika s hrvatskih prometnica: Ograničenje je 80 km/h, ali magla je pa možete i 'stotku'

Fotografije su snimljene na autocesti iz smjera Velike Gorice prema Velikom Polju. Ograničenje je bilo 80 km/h, a samo koji metar dalje na digitalnoj tabli je stajalo: 'Magla!' i ograničenje od 100 km/h

