Obavijesti

News

TEŠKO OBJAŠNJIVO...

ŠTO JE SAD OVO?! Bijela kuća objavila misteriozne snimke: 'Trebamo li svi biti zabrinuti?'

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ken Cedeno/REUTERS, Twitter (Screenshot), Canva

Objava je izazvala na tisuće komentara, po društvenim mrežama i online forumima pokušavaju dokučiti značenje objava, ako ono uopće postoji...

Dva kratka, misteriozna videozapisa objavljena na službenim profilima Bijele kuće na platformama X i Instagram u srijedu navečer izazvala su pomutnju i lavinu nagađanja. Jedan od njih, koji sadrži pitanje o skorom "lansiranju", ubrzo je obrisan, potaknuvši nove rasprave i strahove u naciji koja je već na oprezu zbog aktivnog sukoba s Iranom.

Prvi video, objavljen oko 21:15 po istočnoameričkom vremenu, bio je isječak od četiri sekunde snimljen pametnim telefonom. Kamera je bila usmjerena prema podu, vide se nečija stopala u cipelama, čini se ženska, a čuo se ženski glas kako pita: "Lansira se uskoro, zar ne?". Jedini tekst na ekranu bio je "uključi zvuk". Otprilike 90 minuta kasnije, videozapis je uklonjen s obje platforme.

Ubrzo nakon uslijedio je drugi video: crni ekran s nekakvim smetnjama, kratki bljesak američke zastave i zvuk telefonske obavijesti. Objava je imala samo emojije pametnog telefona i zvučnika, bez ikakvog objašnjenja.

​- Trebamo li biti zabrinuti? - upitao je jedan korisnik.

​- Ovo je početak nečeg jako lošeg? - glasio je drugi komentar, dok je jedan korisnik pitao: "Nuklearna bomba?".

Pojavile su se i spekulacije o hakerskom napadu na službene profile. Međutim, neki analitičari sugeriraju da bi se moglo raditi o tehničkoj pogrešci osoblja. 

Do četvrtka ujutro, Bijela kuća nije ponudila nikakvo objašnjenje, što je stvorilo ono što analitičari nazivaju "informacijskim vakuumom" u kojem bujaju teorije. Neki glas iz prvog videa pripisuju glasnogovornici Karoline Leavitt, no to nije potvrđeno. Incident se uklapa u nekonvencionalan stil komunikacije administracije Donalda Trumpa, koji često briše granicu između službene objave i internetske kulture, dodatno zbunjujući javnost u trenucima visoke napetosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026