Trump tvrdi da Iran želi pregovore, a ovi ubacili u višu brzinu i pojačali napade

Iran je u srijedu izveo novi udar raketama na zemlje diljem Bliskog istoka, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump signalizirao mogući napredak u diplomatskim naporima za okončanje rata. Iran je ispalio salvu "precizno vođenih" raketa i dronova na Izrael te američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, izvijestila je iranska Revolucionarna garda (IRGC) u srijedu ujutro.

Dronovi su pogodili rezervoar goriva na Međunarodnoj zračnoj luci u Kuvajtu izazivajući vatrenu kuglu, dok su vlasti u Jordanu izvijestile o padanju šrapnela u blizini glavnog grada Amana, a sirene za zračne napade oglasile su se u Bahreinu.

Iran je oštro napao zaljevske zemlje, koje su dugo smatrane relativno sigurnim utočištem u ovoj nestabilnoj regiji, pogađajući turističku industriju i paralizirajući globalni zračni promet dok njihovi glavni čvorišta postaju mete napada.

Rat je također zahvatio Liban, s izraelskim snagama koje nastoje preuzeti kontrolu nad teritorijem do rijeke Litani, oko 30 kilometara od granice, pojačavajući svoju kampanju protiv militanata Hezbolaha koje podržava Iran.

Izrael je također izvijestio da pokreće nove raketne napade na "infrastrukturu iranskog terorističkog režima".

"Vrlo veliki poklon"

Dok su raketni i dronski napadi pokazivali malo znakova smirenja, Trump se činilo da pojačava napore za okončanje rata.

Američki predsjednik, čiji su dnevni komentari o ratu varirali od prijetnji do pomirljivih, rekao je da su SAD "trenutačno u pregovorima" s Teheranom.

Novinarima u Ovalnom uredu rekao je da mu je Iran dao "vrlo veliki poklon vrijedan ogromne količine novca", što je, prema njegovim riječima, dokaz da "imamo posla s pravim ljudima".

Trump nije dodatno pojasnio, ali je rekao da se to odnosi na Hormuški tjesnac, koji je Iran uglavnom blokirao nakon američkih i izraelskih udara, što je izazvalo skok globalnih cijena energije.