Što je sve Ćorić radio dok nije bio u Vladi? Bavio se šahom

Tomislava Ćorića Vlada će predložiti za nasljednika ministra financija Marka Primorca, doznaju 24sata iz Banskih dvora. Ćorić je protekle četiri godine bio zamjenik guvernera HNB-a Borisa Vujčića, a sada bi se trebao vratiti u Plenkovićevu Vladu. Ministarstvo financija bit će četvrto koje će Ćorić voditi pod Plenkovićem. Od 2016. do 2017. bio je ministar rada i mirovinskog sustava, zatim je tri godine bio na čelu ministarstva zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do odlaska iz Vlade u travnju 2022. vodio je ministarstvo gospodarstva.

Ćorić je prije godinu i pol zasjeo na još jednu dužnost, onu predsjednika Hrvatskog šahovskog saveza. Kako su pisale Sportske novosti, on je u studenom 2024. jednoglasno izabran za predsjednika nakon što je uspio pomiriti posvađane struje unutar Saveza koji je bio praktički pred gašenjem nakon osam godina sukoba. U proteklom periodu aktivno je radio na poboljšanju funkcioniranja Saveza, obilazio šahovske centre po Hrvatskoj, a proteklog vikenda bio je i na Grand Prixu Hrvatskog šahovskog saveza, središnjem događaju godine.

Zagreb: Brojni poznati na humanitarnom šahovskom turnir u konobi Mašklin i Lata | Foto: Neva Zganec/PIXSELL