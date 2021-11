Zoran Milanović objavio je pismo koje je poslao predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. U njemu ga upozorava na nezakonito ponašanje ministra Marija Banožića. Iz Ureda predsjednika kažu kako su pismo objavili javno jer ni nakon tog upozorenja Plenković nije poduzeo ništa. U pismu Milanović upozorava Plenkovića da će, citiramo 'ako Vlada nastavi s ovakvim postupanjem, odnosno ako ministar ustraje politizaciji Oružanih snaga, po potrebi koristiti i odredbu stavka 5. članka 144. Ustava RH u segmentu obrane'.

Što to znači?

- Odredba stavka 5. članka 144. Ustava RH, govori o tome, pojednostavljeno rečeno, da će Predsjednik Republike koristiti svoje pravo te predstavljati, odnosno sudjelovati na sastancima Vijeća EU umjesto ministra obrane RH - pojašnjava prof. dr. sc. Sanja Barić, ustavna stručnjakinja te navodi kako je ovo novitet.

- U ovome vidim pravni problem jer se predsjednik na to odlučuje radi političkih razloga. On smatra da ministar nije dobar i kvalitetan predstavljati Hrvatsku na tim sjednicama, ali to nije ustavna zadaća predsjednika. Ukoliko ima, kako predsjednik navodi nezakonitih radnji, onda za to postoje mehanizmi kako to riješavati, a ne ovako, što se može tumačiti i kao ucjenjivanje. To pak vodi destabilizaciji države, a to već graniči s neustavnim radnjama - pojašnjava prof. Barić te nadodaje da "nije zadaća predsjednika određivati je li neki ministar dovoljno dobar jer se time upliće u rad Vlade i to na personaliziranoj razini".

- Vlada i predsjednik trebaju sukreirati vanjsku politiku, ali Vlada u tome ima prednost jer predvodi i opću politiku - nadodaje prof. Barić.