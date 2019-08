Što kaže naš zakon: Beba je u autu, smijem li razbiti staklo?

U Hrvatskoj se na godišnjoj bazi barem jednom dogodi slučaj djeteta ostavljenog u automobilu pod velikim vrućinama, a prije mjesec dana javnost je potresao tragični slučaj iz Istre kada je otac ostavio četverogodišnju djevojčicu u užarenom automobilu na više od dva sata. Curici nije bilo spasa te je nakon nekoliko dana borbe za život preminula.

Ljudi se često vode mišlju da će samo 'skočiti' nešto obaviti, no ta im se obaveza otegne, a temperature samo rastu. I da je prozor djelomično otvoren, u 10 minuta se može dogoditi da temperatura skoči za čak 20 stupnjeva. I djetetova tjelesna temperatura 'skače' tri do pet puta brže od one odraslog čovjeka, a posljedice mogu biti kobne.

Splitski dnevnik doznao je od Policijske uprave splitsko-dalmatinske - ima li netko pravo provaliti u nečiji automobil ako primjete ostavljeno dijete na ekstremnim vrućinama, to jest ako misle da je dijete životno ugroženo...

- Primarni posao policije jest zaštita ljudi i imovine, te u tom smislu policijski službenici prilikom postupanja po svakoj dojavi da je ugrožen nečiji život, zdravlje ili imovina, bez odgode izlaze na teren i poduzimaju potrebne radnje radi otklanjanja opasnosti, ovisno o konkretnoj situaciji i stupnju ugroze nečijeg života, zdravlja ili imovine.

Što se tiče građana, oni imaju mogućnost u takvim situacijama pozvati žurne službe koje će poduzeti potrebne radnje iz svoje nadležnosti, a da li će građanin sam u konkretnoj situaciji poduzeti određene korake ovisi o njegovoj osobnoj procjeni u tom trenutku.

U slučaju kada bi se zaista radilo o neposrednoj opasnosti za život ili zdravlje, načelno bi bilo opravdano provaliti u vozilo radi pružanja pomoći, odnosno u takvoj situaciji bi se radilo o krajnjoj nuždi, koja isključuje protupravnost, obzirom da bi u tom slučaju bilo počinjeno manje zlo (oštećenje na vozilu) od onog koje je prijetilo (smrt djeteta).

Međutim, napominjemo kako policija nije nadležna za donošenje konačne odluke koja se odnosi na opravdanost postupanja, odnosno isključenje protupravnosti - odgovorili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Tema: Hrvatska