Što povezuje Hrvate, izbore na Aljasci i misterioznu nesreću?

Guverner Aljaske, Bill Walker, iznenada se povukao iz izborne utrke i Aljaska je na izborima u utorak dobila novog guvernera, Mikea Dunleavyja koji je za manje od 10 posto glasova 'prešišao' Marka Begicha koji je porijeklom iz Hrvatske.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Kongres se vraća 'vječni' zastupnik Don Young, koji tu dužnost obnaša već 45 godina, najduže u američkoj povijesti, a tu počinje i bizarna veza Begicha i američkih izbora.

A big thank you to the @AlaskaChamber for the 49th State Public Service Award! It is an honor to represent Alaska in Congress and continue fighting for our great state. pic.twitter.com/QyJqCFuaN4