Što se događa? Britanci dobili uznemirujuće upozorenje: 'Spremite se na rat s Rusijom'

U posljednje vrijeme na Zapadu sve gotovo svakodnevno čuju zastrašujuće poruke. Tako je Parlamentarni podtajnik za oružane snage Alistair Carns poručio stanovnicima UK-a da se pripreme za rat s Rusijom, piše Daily Mail.

- Zemlja je već u stanju ratne pripravnosti, a sjena rata nadvila se nad europska vrata - rekao je Carns. Njegove uznemirujuće poruke stižu u trenutku kada glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručuje da se države članice EU, ali i Velika Britanija, moraju pripremiti „za razinu sukoba kakvu su proživljavali naši djedovi i pradjedovi“.

- Sjena rata kuca na vrata Europe, a taj bi rat mogao biti veći i krvaviji od svega što smo doživjeli u novije vrijeme. Ako pogledate britanske gubitke u Iraku i Afganistanu, to odgovara otprilike jednom tjednu rata u Ukrajini. Ako pitate je li Britanija u ratnom stanju, odgovor je potvrdan - rekao je Carns pa zlokobnu izjavu potkrijepio informacijom da je London u posljednjih godinu dana zabilježilo porast ruskih kibernetičkih prijetnji i napada od čak 50 posto.

Foto: Laurie Noble

Dodao je i da Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi saveznici zajedno imaju znatnu vojnu prednost nad Rusijom, podsjetivši da je Ukrajina nanijela više od milijun žrtava „najvećim oružanim snagama na svijetu“.

Rutte je pritom pozvao članice NATO-a da prijeđu na ratni način razmišljanja, upozorivši da je previše zemalja tiho i samozadovoljno. Ranije ovog tjedna ministrica financija Rachel Reeves našla se pod pritiskom nakon što je zapovjednik Kraljevske mornarice priznao da se Velika Britanija muči s odvraćanjem Rusije u sjevernom Atlantiku.

Prvi pomorski lord, general Sir Gwyn Jenkins, upozorio je na kronični nedostatak podmornica, dok Rusija, kako je rekao, „ulaže milijarde“ u svoju Sjevernu flotu.