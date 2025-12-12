Ukrajinska vojska je uništila rusku oklopnu kolonu koja je krenula u pohod na Pokrovsk. U pomalo neuobičajenom masovnom napadu (Rusi ne koriste masovne valove napada od 2023. i pojave dronova), stradala je oklopna kolona od dronova i kasetnih bombi.

- Rusi su koristili oklopna vozila, automobile i motocikle. Kolone su pokušale probiti se s juga prema sjevernom dijelu grada - priopćio je ukrajinski 7. korpus o napadu. Pokrovsk, koji se nalazi na povišenom terenu, bio bi prvi grad koji bi Rusija zauzela od Avdiivke početkom 2024. Moskva vjeruje da bi njegovo zauzimanje otvorilo put ostatku Donbasa, teritoriju koji Putin želi da Ukrajina preda u bilo kakvom mirovnom sporazumu.

Važnost grada

Borba za strateški logistički čvor u Donjecku traje više od godinu dana. Vladimir Putin je nedavno tvrdio da je Pokrovsk pao, no ukrajinski dužnosnici rekli su da je tu objavu dao tijekom mirovnih pregovora kako bi uvjerio Donalda Trumpa da je ruska pobjeda neizbježna.

Kijev inzistira da njegove snage još uvijek drže položaje u sjevernom dijelu grada, koji je prije invazije u veljači 2022. imao 60.000 stanovnika. Video objavljen u utorak prikazuje ukrajinske vojnike kako mašu zastavom svoje zemlje kako bi dokazali da grad još nije pao.

Ukrajinski zapovjednici izvijestili su u srijedu o neuobičajeno velikom ruskom mehaniziranom napadu unutar Pokrovska, gdje se vjeruje da je Moskva koncentrirala oko 156.000 vojnika.

Ukrajinska zastava

Vojnici 425. zasebne jurišne pukovnije Skelia Kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine podigli su ukrajinsku zastavu u središtu Pokrovska u Donjeckoj oblasti.

Pothvat je od velikog moralnog značaja za Kijev nakon što je Moskva već proglasila osvajanje grada.