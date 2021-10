Nastavljaju se problemi s Uberom, barem u Zagrebu.

I nekoliko dana nakon štrajka vozača, makar iz Ubera tvrde da im je u međuvremenu sve plaćeno, cijene uobičajenih taksi vožnji "divljaju". Uber, Bolt i Cammeo su podigli cijene od 15. listopada, i to ne malo, ali baš ovoliko...

- Stisnuo sam aplikaciju Uber i htio naručiti vožnju koju inače plaćam maksimalno 23 kune, kad ono - jutros u 8.10 cijena je bila preko 60 kuna. Tri puta veća! A neki dan sam putovao do Zadra busom za 79 kuna - kaže nam čitatelj i dodaje:

"Evo sjedim sad, pijem kavu u punom kafiću. Daje li to za pravo konobaru da mi je naplati tri puta više? To nije ok. Gledao sam i Bolt. S njima je vožnja u isto vrijeme bila 40 kuna."

Kako kaže čitatelj, dvadesetak minuta kasnije stvari su se donekle normalizirale. Ali, još uvijek je zbog poskupljenja tarife cijena bila viša od dosadašnje - oko 28 kuna Uberom i jednako toliko Boltom.

Čini se da su njihove usluge, čak i u terminima kad više nije gužva barem 20 posto skuplje u gradu Zagrebu.

Na nove cijene Ubera, Bolta i Cammea, barem tako kažu u Cammeu, utjecao je rast cijena goriva. Za Uber je sad minimalna tarifa 18 kuna, start košta 9 kuna, za kilometar naplaćuju 3,90 kuna, a po minuti 0,75 kuna.

Minimalna tarifa za Bolt je sad 18 kuna, cijena za kilometar je 4,30 kuna, dok start naplaćuju 7 kuna, piše Jutarnji.

Od 15. listopada Taksi Cammeo je minimalnu tarifu umjesto 13 povisio na 16 kuna, a cijena za prijeđeni kilometar je s 3,60 porasla na 3,90 kuna.